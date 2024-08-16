Есть вероятная дата: когда Путин может объявить новую волну мобилизации

Потери российской армии в войне против Украины растут чуть ли не с каждым месяцем. Однако российскому руководству становится все труднее пополнять потери в личном составе, люди даже за большие деньги не соглашаются идти воевать.

К проведению новой волны мобилизации принуждает и операция ВСУ в Курской области. Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков в разговоре с 24 Каналом отметил, что военкоматы в России уже получили приказ о подготовке о мобилизации, однако и с этим не все так просто.

Смотрите также "Священная война" и деньги: как Путин мотивирует россиян воевать

Кремль имеет амбициозные планы по мобилизации

Издание Bloomberg утверждает, что в октябре – ноябре в России могут объявить мобилизацию. Неназванные источники, близкие к Кремлю и российскому минобороны, заявили, что России сейчас не удается пополнить новые потери, которые с начала полномасштабного вторжения достигли своего пика.

Военкоматы уже получили команду прийти в готовность номер один до 6 сентября по новой волне мобилизации. Размах там большой: начинают "шелестеть" в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Екатеринбург и тому подобное. Если это условно военкомат где-то на периферии Москвы, то там разнарядка за неделю – мобилизация до 3000 человек,

– отметил Геннадий Гудков.

Кремль посягнул на цифру около 900 тысяч – миллион мобилизованных. Однако, по словам Гудкова, военкоматы уже заявили, что физически не смогут выполнить такую задачу. Такое количество людей просто не в состоянии содержать.

"Хотя военкоматы и заявили, что это нереально, а все же готовятся к этому. МВД также готовится, так как будут "патрульные облавы", будут обходить дома. Уже известны все адреса и данные военнообязанных. МВД также дало команду всем другим структурам поддерживать эту волну", – подчеркнул оппозиционер.

Интересно посмотреть Надо пополнение на фронт: в России призывают доносить на мигрантов

Все структуры, которые касаются мобилизации в России, отчитываются о своей готовности к действиям. Однако нет прежде всего политического решения о проведении мобилизации.

"Рейд Вооруженных Сил Украины и наступление в Курской области, вполне возможно, подтолкнет к принудительной волне мобилизации", – добавил Гудков.

Почему с мобилизацией могут тянуть

Стоит понимать, что сама мобилизация и "отлов" людей в России не является таким уж и проблематичным. Проблема на самом деле кроется в другом.

Призвать людей – можно, но их нужно же научить, вооружить, одеть. Нужны командиры, которых просто статично не хватает, да и офицеров в целом, которые хотя бы из учебника знают, что такое стратегия и тактика боя,

– отметил Гудков.

Если все-таки Владимир Путин отдаст приказ о проведении новой волны мобилизации, то около 500 тысяч мужчин в России действительно могут насобирать. Хотя их подготовка во всех смыслах останется под вопросом.