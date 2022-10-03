Мобилизация в России – неэффективна, Путин уже признал проблемы, – британская разведка

Объявленная Владимиром Путиным мобилизация в России неэффективна, и диктатор сам это признал. Причем очень быстро.

Путин признал проблемы с мобилизацией

Британская разведка напоминает, что 29 сентября Путин обратился к своему Совету национальной безопасности по поводу "частичной мобилизации" и сказал, что "во время этой мобилизационной кампании возникает много вопросов". Якобы будут оперативно исправлять свои ошибки и не повторять их.

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Чрезвычайно быстрое признание Путиным проблем подчеркивает дисфункцию мобилизации в течение первой недели. Местные чиновники, вероятно, не знают точного масштаба и юридического обоснования кампании. Они почти наверняка набрали кадры, которые не подпадают под определение, о котором заявили Путин и Министерство обороны,

– говорится в сообщении.

В то время как призванные резервисты продолжают собираться в палаточных транзитных лагерях, российские официальные лица, вероятно, вовсю пытаются обеспечить обучение и найти офицеров для руководства новыми подразделениями.

Мобилизация пошла не по плану

Такая риторика Путина логична, он должен успокоить разгневанных россиян, которые в панике покидают страну, родной дом, оставляют все, чтобы не быть мобилизованными и не умереть на войне.

По неофициальным данным, с начала введения частичной мобилизации из России уехали более 200 тысяч человек. Они распылились по Грузии, Казахстану, а также странам Евросоюза.

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