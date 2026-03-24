Кремль обещал совсем другое: что сейчас происходит с мобилизованными в Крыму
- Россия планирует перебросить мобилизованных из Крыма на фронт, чтобы компенсировать потери оккупантов, несмотря на обещание служить только на территории Крыма.
- Россия столкнулась с проблемами мобилизации из-за больших потерь, недостаточных финансов и принудительной вербовки иностранцев для пополнения войска.
В Институте изучения войны сообщили, что Россия 1 апреля планирует перебросить мобилизованных военных из Крыма. Вероятно, так хотят компенсировать потери, которые оккупанты несут на фронте.
Не секрет, что россияне используют людей с оккупированных территорий очень активно. Как объяснил 24 Каналу военный эксперт Павел Нарожный, они являются для Кремля "расходным материалом".
Что задумали с мобилизованными в Крыму?
У России действительно есть большое количество живой силы, которую она перебрасывает на фронт, но даже этот ресурс исчерпывается. Несмотря на пропаганду, в России видят, что происходит на фронте. Это видно из различных каналов в Telegram. Именно поэтому Кремль хочет заблокировать сеть, чтобы россияне не получали никакой другой информации.
Интересный момент по крымчанам – им обещали, что они будут служить только на территории Крыма. То есть тебя мобилизуют и ты будешь в Симферополе или Севастополе. А теперь задним числом это обещание "сломали" и сказали, что теперь вы будете пехотой на фронте,
– подчеркнул Павел Нарожный.
Таких сообщений много и не только из Крыма, но и из Запорожской области, где всех подряд отправляют на фронт. Эти военные погибают в огромных количествах или попадают к нам в плен.
К вниманию! Кремль вынужден как-то компенсировать потери, поэтому планирует привлечь мобилизованных из Крыма для усиления 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. Сегодня ее подразделения воюют на Курском направлении и в составе группы "Крым". Эту бригаду могут превратить в дивизию. Она станет десятой маневровой дивизией, которую создали в России с 2022 года.
Какие еще проблема имеет России с мобилизацией?
Россияне несут огромные потери на фронте и не могут удержать баланс сил. Поэтому ищут новые способы пополнять свое войско. Поскольку состояние экономики не лучше, поэтому командование предлагает контрактникам не выплачивать всю сумму сразу, а ставить ее на счет в банк под двойной процент. То есть основана сумма будет "заморожена" на несколько лет, а вместо 2 тысяч долларов ежемесячно, боец будет получать 200.
Еще одним способом вербовки является принудительное привлечение иностранцев. Для этого в России усиливают давление на мигрантов – выходцев из Азии, Латинской Америки, Африки. Власть намеренно создает им худшие условия жизни, потому что они не имеют российского паспорта. Единственным шансом его получить становится подписание контракта с минобороны.
Кроме этого в России нет денег, которые обещали выплачивать семьям погибших оккупантов. Поэтому все чаще враг отказывается проводить эвакуацию тела с поля боя, ведь в таком случае выплат нет. К тому, когда человек подписывает контракт на год, то может даже не знать, что он продлевается автоматически. Так что, это "дорога в один конец".