Решится ли Путин на мобилизацию: Галлямов объяснил позицию Кремля

Россия ведет жестокую войну против Украины, на которую необходимо тратить немало человеческого ресурса. Многие россияне соглашаются идти на контракт, ведь там платят большие деньги, однако этого все же может быть недостаточно и Владимиру Путину придется объявлять мобилизацию.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что пока никто не знает как будет выглядеть мобилизация в России. Однако очевидно, что граница страны-агрессора совсем не защищена. Это показала Курская операция.

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Путин боится мобилизации

Аббас Галлямов отметил, что России катастрофически не хватает людей. Если бы кремлевский диктатор понимал как общество отреагирует на мобилизацию и какие последствия это будет иметь для его правления, то объявил бы ее уже давно.

Путин не знает как быть и поэтому пока сдерживается, но в какой-то момент мобилизация состоится. С помощью денег набирать людей в армию сложно, ведь ресурсы в России не безграничны,

– отметил он.

Российским властям постоянно приходится увеличивать выплаты, однако людей все же не хватает. По словам политтехнолога, одновременно наступать на Донбассе и вытеснять Вооруженные Силы Украины из Курской области Россия не может.

"Я думаю, что в какой-то момент Москве придется пойти на мобилизацию, несмотря на все риски", – сказал Аббас Галлямов.

По его мнению, Путин считает, что лучше объявить призыв и достичь каких-то результатов благодаря этому, чем не объявлять и остаться без победной "сказки" для россиян.

Обратите внимание! Аналитики ISW отмечают, что Кремль не полностью преодолел локальные протесты после предыдущей частичной мобилизации, в частности протесты жен мобилизованных. Путин пытается привлекать добровольцев и нерегулярные формирования, чтобы избежать негативной общественной реакции на новый принудительный призыв.