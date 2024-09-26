Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, зазначивши, що поки ніхто не знає як виглядатиме мобілізація у Росії. Проте очевидно, що кордон країни-агресорки зовсім не захищений. Це показала Курська операція.

Дивіться також "Гра із Заходом": чого хоче досягти Путін, говорячи про зміну ядерної доктрини

Путін боїться мобілізації

Аббас Галлямов наголосив, що Росії катастрофічно бракує людей. Якби кремлівський диктатор розумів як суспільство відреагує на мобілізацію і які наслідки це матиме для його правління, то оголосив би її вже давно.

Путін не знає як бути й тому поки стримується, але в якийсь момент мобілізація відбудеться. За допомогою грошей набирати людей до війська складно, адже ресурси у Росії не безмежні,

– зауважив він.

Російській владі постійно доводиться збільшувати виплати, однак людей все ж не вистачає. За словами політтехнолога, одночасно наступати на Донбасі й витісняти Збройні Сили України з Курської області Росія не може.

"Я думаю, що в якийсь момент Москві доведеться піти на мобілізацію, попри всі ризики", – сказав Аббас Галлямов.

На його думку, Путін вважає, що краще оголосити призов та досягнути якихось результатів завдяки цьому, ніж не оголошувати й залишитись без переможної "казки" для росіян.

Зверніть увагу! Аналітики ISW зазначають, що Кремль не повністю подолав локальні протести після попередньої часткової мобілізації, зокрема протести дружин мобілізованих. Путін намагається залучати добровольців та нерегулярні формування, щоб уникнути негативної суспільної реакції на новий примусовий призов.