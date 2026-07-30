Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. По его словам, вряд ли Путин пойдет на масштабную мобилизацию. Но возможны отдельные варианты ее усиления.

Какой план у Путина?

По мнению Шарпа, с вероятностью 30–40% Путин все же пойдет на усиление мобилизации в сентябре. Цифры именно такие из-за того, что диктатор до этого старался не прибегать к таким мерам.

Он упорно избегал мобилизации до сих пор. Несмотря даже на те плюсы, которые он получил бы. Избегал он мобилизации именно из-за минусов, которые возникли бы для него. И они до сих пор более чем серьезны,

– отметил Шарп.

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Судя по всему, российский диктатор до сих пор верит, что сможет за какой-то приемлемый для него срок захватить всю Донецкую область. В России будут делать ставку на массированные ракетные и дроновые удары зимой, чтобы заставить украинские власти и общество пойти на их условия прекращения войны.

Что бы ни рассказывали Путину, но в России не выполняют план на этот год. Уже прошла большая часть лета, а их территориальные продвижения более чем скромны. А потери – серьезные. Зато удары по российскому тылу стали более эффективными, чем раньше,

– сказал Шарп.

Вопрос в том, за сколько времени Путин настроен захватить Донецкую область. Вряд ли там рассчитывают на 3–4 года, которых у них нет. Вероятно, диктатор собирается сделать это за 1,5–2 года. И именно от этого отталкивается его решение об усилении мобилизации.