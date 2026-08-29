У Путина заканчиваются свободные резервы: зачем России может понадобиться новая мобилизация

Разговоры о возможной новой мобилизации в России возникают не впервые. Но сейчас есть несколько обстоятельств, из-за которых я бы отнесся к этой теме более серьезно.

По данным западных спецслужб, Россия готовит мобилизационную инфраструктуру. И главный вопрос даже не в том, объявит ли Путин мобилизацию сразу после выборов в Государственную думу. Гораздо важнее понять, почему Кремлю могут понадобиться дополнительные люди. Подробнее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

В России практически нет свободных резервов

Сейчас российские силы задействованы на фронте, прежде всего в Донецкой области.

То есть большого резерва, который можно было бы быстро задействовать для новых масштабных задач, у России фактически нет.

Поэтому новая мобилизация может преследовать как минимум две цели.

Первая – компенсировать потери и усилить давление на Украину.

Вторая – создать дополнительный ресурс для более широких действий. И здесь уже возникает вопрос не только об Украине, но и о возможных гибридных операциях против стран Балтии.

Именно поэтому я бы обращал внимание не только на формальное решение Кремля, но и на то, что происходит вокруг него.

Кремль боится реакции внутри России

Путин прекрасно помнит, что произошло во время предыдущей мобилизации.

Люди начали массово уезжать из России.

Сейчас мы снова видим признаки нервозности: потенциальные призывники покидают страну, люди снимают деньги с банковских счетов, возникают опасения относительно возможного замораживания депозитов или денежной реформы.

И это показывает важную вещь.

Российское общество гораздо менее стабильно, чем пытается показать Кремль.

Показательна и ситуация с партией "Яблоко", которая выступала против войны.

Ее отстранение от выборов можно рассматривать как признак того, что власть боится даже потенциальной консолидации людей, недовольных войной.

Если бы Кремль был абсолютно уверен в поддержке общества, ему не нужно было бы столь тщательно устранять даже слабые антивоенные альтернативы.

Почему важен период после выборов

Именно поэтому выборы могут стать некой точкой отсчета.

До них Кремлю нет смысла создавать дополнительную социальную напряженность.

После них политическое окно становится значительно более благоприятным.

Но я бы не сказал, что вопрос мобилизации уже решен.

Пока правильнее говорить о подготовке условий для нее.

И дальше все будет зависеть от того, какие задачи Путин поставит перед армией.

Если Россия собирается просто продолжать нынешнюю войну на изнурение, мобилизация может понадобиться для компенсации потерь.

Если же Кремль захочет существенно усилить давление или расширить масштаб противостояния, потребность в дополнительных людских ресурсах станет еще больше.

Поэтому я бы сейчас смотрел не на то, скажет ли завтра Путин слово "мобилизация".

Нужно смотреть на то, создает ли Россия систему, которая позволит ему принять такое решение тогда, когда оно ему понадобится.

И, судя по имеющимся сигналам, такая подготовка уже ведется.