За інформацією західних розвідок, Росія готує мобілізаційну інфраструктуру. І головне питання навіть не в тому, чи оголосить Путін мобілізацію одразу після виборів до Державної думи. Значно важливіше зрозуміти, для чого Кремлю можуть знадобитися додаткові люди. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

У Росії практично немає вільних резервів

Зараз російські сили залучені на фронті, передусім на Донеччині.

Тобто вільного великого резерву, який можна було б швидко використати для нових масштабних завдань, у Росії фактично немає.

Тому нова мобілізація може мати щонайменше дві мети.

Перша – компенсувати втрати й посилити тиск на Україну.

Друга – створити додатковий ресурс для ширших дій. І тут уже виникає питання не тільки України, а й можливих гібридних операцій проти країн Балтії.

Саме тому я б дивився не лише на формальне рішення Кремля, а й на те, що відбувається навколо нього.

Кремль боїться реакції всередині Росії

Путін чудово пам'ятає, що сталося під час попередньої мобілізації.

Люди почали масово виїжджати з Росії.

Зараз ми знову бачимо ознаки нервовості: потенційні мобілізовані залишають країну, люди забирають гроші з банківських рахунків, виникають побоювання щодо можливого заморожування депозитів або грошової реформи.

І це показує важливу річ.

Російське суспільство значно менш стабільне, ніж намагається демонструвати Кремль.

Показовою є і ситуація з партією "Яблоко", яка виступала проти війни.

Її усунення від виборів можна розглядати як ознаку того, що влада боїться навіть потенційної консолідації людей, незадоволених війною.

Якби Кремль був абсолютно впевнений у підтримці суспільства, йому не потрібно було б настільки ретельно зачищати навіть слабкі антивоєнні альтернативи.

Чому важливий момент після виборів

Саме тому вибори можуть бути певною точкою відліку.

До них Кремлю немає сенсу створювати додаткове соціальне напруження.

Після них політичне вікно стає значно зручнішим.

Але я б не говорив, що мобілізація вже вирішена.

Поки правильніше говорити про підготовку можливостей для неї.

І далі все залежатиме від того, які завдання Путін поставить перед армією.

Якщо Росія збирається просто продовжувати нинішню війну на виснаження, мобілізація може знадобитися для компенсації втрат.

Якщо ж Кремль захоче суттєво посилити тиск або розширити масштаб протистояння, потреба в додатковому людському ресурсі стане ще більшою.

Тому я б зараз дивився не на те, чи скаже завтра Путін слово "мобілізація".

Треба дивитися на те, чи створює Росія систему, яка дозволить йому ухвалити таке рішення тоді, коли воно йому знадобиться.

І, судячи з наявних сигналів, така підготовка вже відбувається.