Почему Путин никак не решается на полную мобилизацию в России

Владимиру Путину навязывают мобилизацию с весны этого года. Особенно, когда потери российского оккупационного войска перевалили за 30 тысяч бойцов за месяц. Однако президент государства-агрессора не идет на этот шаг и вот почему.

Перед Путиным встала серьезная дилемма

Во-первых, Путин прекрасно понимает разницу между бойцом, который добровольно идет убивать украинцев за вознаграждение и оценивает риски собственной гибели, и тем, кого принудительно отправляют воевать.

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Боец, которого принудительно отправляют на войну, при первой же возможности сдастся в плен. Самый яркий пример последних дней – это российские срочники из Курской области. За неделю боевых действий есть уже почти 2 тысячи пленных!

Представьте себе принудительную мобилизацию в России на 300 тысяч. Если 10% из них сдастся в плен – это какой-то обменный фонд и катастрофа для режима!

Во-вторых, а чем их комплектовать? Уже сейчас в российской армии есть дефицит техники у имеющихся подразделений – 60 – 70%. А если еще, скажем, добавятся 300 тысяч солдат, то откуда возьмется техника для их комплектации? То есть оккупанты не смогут выполнять боевые задачи. Они еще больше будут гибнуть и еще больше будут сдаваться в плен из-за ощущения загнанности и поражения.

Именно поэтому Путин сейчас стоит перед серьезной дилеммой – без мобилизации он не вытянет, но и с мобилизацией получит ситуативное, мгновенное решение на какое-то время, а потом – полный глобальный провал в перспективе.