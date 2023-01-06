Мобилизация в России свидетельствует, насколько там плохи дела, – политолог

Россия использует все больше мобилизационных ресурсов, поэтому уже с начала января берет курс на тотальную мобилизацию. Чтобы удержать это нашествие, Украине нужно перевести основные категории противостояний на территорию врага.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк. По его словам, у России есть возможности производить определенные виды ракет, проводить полную мобилизацию, но о производстве танков, артиллерии и другой тяжелой техники речи не идёт.

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Локализация мобилизованных

Александр Антонюк отметил, что Украине лучше перенести хотя бы часть войны на территории России, чтобы сдержать тот мобилизационный ресурс, который Россия планирует применить в войне.

Одна из стратегических наших задач – это перевести основную категорию боевых действий, хотя бы на уровне "хлопка" и разных противостояний, на территорию врага, таким образом локализуя даже этот мобилизационный ресурс,

– сказал политолог.

Антонюк убежден, что мобилизация в России начнется ориентировочно 5 января, но даже если она не будет объявлена, она будет происходить фактически.

"И сам факт сегодня, что действительно Россия пошла на непопулярный шаг, которая в 2022 году в начале широкомасштабной войны отвергала проведение тотальной мобилизации, говорит о том, насколько плохи дела в России", - сказал политолог.

Почему Буданов выходит в медиа

В последнее время представители украинских спецслужб, которые, казалось бы, не должны быть публичными, стали чаще появляться в медиа. Александр Антонюк связывает это с необходимостью показать миру, насколько ВСУ и украинское общество готовы воевать.

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То, что глава ГУР Кирилл Буданов начал давать интервью и прогнозировать дальнейшее течение войны означает четкую аргументированную готовность Украины побеждать в войне.

Также эту медийную активность политолог связывает с ростом количества спикеров в информационном поле, которые генерируют очень много мнений, а слова украинских чиновников обсуждают в первую очередь и транслируют официальную позицию государства.

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