В России скоро не останется семей, в которых родные или знакомые не погибли в Украине

По данным украинской разведки, Кремль подготавливает новую волну мобилизации. Скоро потери коснутся каждой русской семьи.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Сергей Гайдай. Он убежден, что в России обязательно прибегнут к полной мобилизации.

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Вероятно, объявления о полной мобилизации в России ждать не стоит, но она будет проходить, убежден политтехнолог

По словам Гайдая, россияне будут до последнего пытаться затянуть войну. А главный ресурс, который у них сейчас есть – это не оружие и не техника, ведь с этим у врага плохо. Главный российский ресурс – это люди, хотя такая мобилизация может повлечь за собой большую социальную катастрофу и социальные взрывы.

В России никогда не ценили жизнь, особенно жизнь солдат. Поэтому обычно этот ресурс будут использовать,

– добавил эксперт.

Социальная катастрофа в России

Гайдай подчеркивает, что мобилизация нанесла большой вред России. Социальную катастрофу он, прежде всего, видит в том, что большое количество людей просто уезжает оттуда.

В России скоро не останется семьи, которая не знала бы знакомых, соседей, близких, у которых кто-то погиб в этой войне,

– сообщил эксперт.

К тому же о реальных социальных настроениях в России точных данных никто дать сейчас не может, убежден спикер. Социальные исследования в России привести нереально.

"Однако даже та контролируемая Кремлем социология показывает, что огромное количество настроений у россиян – это социальная депрессия и апатия," – отметил Гайдай.

Гайдай о социальных настроениях россиян: смотреть видео

Процессы уже идут

Политтехнолог уверен, что определенные процессы в России идут, просто украинцы их не слишком чувствуют.

Это украинцы привыкли, если не нравится власть, мы голосуем против нее или выходим на площадь. У россиян нет таковой ни традиции, ни возможности. Но у них есть другие процессы,

– добавил спикер.

Он вспомнил выражение о кровавом, бессмысленном русском бунте. По словам говорящего, это не будет политическим процессом, маленькие бунты начнутся в регионах, появятся зародыши сепаратизма и т.д.

Гайдай напомнил, что в 1914 году Россия тоже начинала войну с большого патриотического подъема, однако прошло 3 года и настроение изменилось кардинально, а империя просто распалась. В Украине война длится всего 10 месяцев, поэтому такие процессы, вероятно, еще впереди.

Мобилизация в России: что известно