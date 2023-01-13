В России скоро не останется семей, в которых родные или знакомые не погибли в Украине
По данным украинской разведки, Кремль подготавливает новую волну мобилизации. Скоро потери коснутся каждой русской семьи.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Сергей Гайдай. Он убежден, что в России обязательно прибегнут к полной мобилизации.
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Вероятно, объявления о полной мобилизации в России ждать не стоит, но она будет проходить, убежден политтехнолог
По словам Гайдая, россияне будут до последнего пытаться затянуть войну. А главный ресурс, который у них сейчас есть – это не оружие и не техника, ведь с этим у врага плохо. Главный российский ресурс – это люди, хотя такая мобилизация может повлечь за собой большую социальную катастрофу и социальные взрывы.
В России никогда не ценили жизнь, особенно жизнь солдат. Поэтому обычно этот ресурс будут использовать,
– добавил эксперт.
Социальная катастрофа в России
Гайдай подчеркивает, что мобилизация нанесла большой вред России. Социальную катастрофу он, прежде всего, видит в том, что большое количество людей просто уезжает оттуда.
В России скоро не останется семьи, которая не знала бы знакомых, соседей, близких, у которых кто-то погиб в этой войне,
– сообщил эксперт.
К тому же о реальных социальных настроениях в России точных данных никто дать сейчас не может, убежден спикер. Социальные исследования в России привести нереально.
"Однако даже та контролируемая Кремлем социология показывает, что огромное количество настроений у россиян – это социальная депрессия и апатия," – отметил Гайдай.
Гайдай о социальных настроениях россиян: смотреть видео
Процессы уже идут
Политтехнолог уверен, что определенные процессы в России идут, просто украинцы их не слишком чувствуют.
Это украинцы привыкли, если не нравится власть, мы голосуем против нее или выходим на площадь. У россиян нет таковой ни традиции, ни возможности. Но у них есть другие процессы,
– добавил спикер.
Он вспомнил выражение о кровавом, бессмысленном русском бунте. По словам говорящего, это не будет политическим процессом, маленькие бунты начнутся в регионах, появятся зародыши сепаратизма и т.д.
Гайдай напомнил, что в 1914 году Россия тоже начинала войну с большого патриотического подъема, однако прошло 3 года и настроение изменилось кардинально, а империя просто распалась. В Украине война длится всего 10 месяцев, поэтому такие процессы, вероятно, еще впереди.
Мобилизация в России: что известно
- Еще в конце 2022 года Сергей Шойгу заявил, что хочет увеличить армию России до 1,5 миллиона человек. По словам путинского муртада, контрактников должно быть 670 тысяч.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что у России действительно мощная мобилизация, и это действительно очень серьезный вызов. По ее словам, это свидетельствует о том, что они настроены воевать долго.
- В начале января наша разведка сообщила, что Россия хочет мобилизовать 500 тысяч единиц личного состава. Это кроме 300 тысяч, которых уже призвали в октябре 2022 года.