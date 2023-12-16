Однако на самом деле оккупанты несут бешеные потери в Украине. Поэтому страна-агрессор в любом случае будет вынуждена объявить мобилизацию, сказал 24 Каналу экс-работник СБУ Иван Ступак.

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"Я уверен, что так или иначе мобилизация будет. Пусть не всеобщая, но, возможно, "дополнительная частичная", "частичная мобилизация №2" после президентских выборов будет", – отметил Ступак.

Обратите внимание! Уже неоднократно звучали предположения о том, что после президентских выборов в России весной 2024 года Владимир Путин решится на тотальную мобилизацию. Тогда у диктатора окончательно развяжутся руки.

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Теперь враг пытается компенсировать свою живую силу, вербуя людей со всего мира. Как известно, украинские хакеры получили 199 паспортов кубинских наемников. Они согласились воевать против Украины даже не за деньги – за возможность проживать в России или получить гражданство.

Кроме того, Россия вербует граждан Армении, Казахстана и Кыргызстана.

Это все делается, чтобы хоть как-то удержать баланс потерь и приток новых людей в российскую армию, чтобы допрыгать на одной ножке до путинской кампании,

– подчеркнул Ступак.

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