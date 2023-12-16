Однако на самом деле оккупанты несут бешеные потери в Украине. Поэтому страна-агрессор в любом случае будет вынуждена объявить мобилизацию, сказал 24 Каналу экс-работник СБУ Иван Ступак.
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"Я уверен, что так или иначе мобилизация будет. Пусть не всеобщая, но, возможно, "дополнительная частичная", "частичная мобилизация №2" после президентских выборов будет", – отметил Ступак.
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Теперь враг пытается компенсировать свою живую силу, вербуя людей со всего мира. Как известно, украинские хакеры получили 199 паспортов кубинских наемников. Они согласились воевать против Украины даже не за деньги – за возможность проживать в России или получить гражданство.
Кроме того, Россия вербует граждан Армении, Казахстана и Кыргызстана.
Это все делается, чтобы хоть как-то удержать баланс потерь и приток новых людей в российскую армию, чтобы допрыгать на одной ножке до путинской кампании,
– подчеркнул Ступак.
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- Владимир Путин заявил, что в Украине сейчас воюет якобы 617 тысяч военнослужащих. Этот и другой бред диктатор озвучил во время "прямой линии" 14 декабря.
- Представитель украинской разведки Андрей Черняк опроверг заявление диктатора. По его словам, на сегодня российская армия в Украине насчитывает 443 тысячи солдат.
- Более того, их становится меньше с каждым днем. Так, за сутки 14 декабря украинские военные уничтожили более тысячи оккупантов. В общем, с начала полномасштабного вторжения на "концерт Кобзона" отправилось почти 344 тысячи захватчиков.