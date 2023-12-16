Однак насправді окупанти зазнають шалених втрат в Україні. Тому країна-агресорка в будь-якому разі буде змушена оголосити мобілізацію, сказав 24 Каналу експрацівник СБУ Іван Ступак.

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"Я впевнений, що так чи інакше мобілізація буде. Хай не загальна, але, можливо, "додаткова часткова", "часткова мобілізація №2" після президентських виборів буде", – зазначив Ступак.

Зверніть увагу! Уже неодноразово лунали припущення про те, що після президентських виборів у Росії навесні 2024 року Владімір Путін наважиться на тотальну мобілізацію. Тоді в диктатора остаточно розв'яжуться руки.

Окупанти намагаються протриматись до виборів у Росії

Натепер ворог намагається компенсувати свою живу силу, вербуючи людей зі всього світу. Як відомо, українські хакери отримали 199 паспортів кубинських найманців. Вони погодились воювати проти України навіть не за гроші – за можливість проживати в Росії чи отримати громадянство.

Крім того, Росія вербує громадян Вірменії, Казахстану й Киргизстану.

Це все робиться, щоб бодай якось втримати баланс втрат і притоку нових людей у російську армію, щоб дострибати на одній ніжці до путінської кампанії,

– наголосив Ступак.

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