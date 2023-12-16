Однак насправді окупанти зазнають шалених втрат в Україні. Тому країна-агресорка в будь-якому разі буде змушена оголосити мобілізацію, сказав 24 Каналу експрацівник СБУ Іван Ступак.
До вашої уваги Данілов заявив про можливість тотальної мобілізації у Росії: коли Путін піде на цей крок
"Я впевнений, що так чи інакше мобілізація буде. Хай не загальна, але, можливо, "додаткова часткова", "часткова мобілізація №2" після президентських виборів буде", – зазначив Ступак.
Окупанти намагаються протриматись до виборів у Росії
Натепер ворог намагається компенсувати свою живу силу, вербуючи людей зі всього світу. Як відомо, українські хакери отримали 199 паспортів кубинських найманців. Вони погодились воювати проти України навіть не за гроші – за можливість проживати в Росії чи отримати громадянство.
Крім того, Росія вербує громадян Вірменії, Казахстану й Киргизстану.
Це все робиться, щоб бодай якось втримати баланс втрат і притоку нових людей у російську армію, щоб дострибати на одній ніжці до путінської кампанії,
– наголосив Ступак.
Росія потребує солдатів, але не зізнається: останні новини
- Владімір Путін заявив, що в Україні натепер воює буцімто 617 тисяч військовослужбовців. Цю та іншу маячню диктатор озвучив під час "прямої лінії" 14 грудня.
- Представник української розвідки Андрій Черняк спростував заяву диктатора. За його словами, на сьогодні російська армія в Україні налічує 443 тисячі солдатів.
- Ба більше, їх меншає з кожним днем. Так, за добу 14 грудня українські військові знищили понад тисячу окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на "концерт Кобзона" вирушило майже 344 тисячі загарбників.