Об этом 24 Каналу рассказал Михаил Шейтельман – политтехнолог. По его словам, из-за мобилизации в России начнутся невзгоды.

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О каком количестве мобилизованных говорится

Михаил Шейтельман объяснил, что большинство россиян, судя по прошлому опыту, не готовы оказывать никакое сопротивление мобилизации.

"Я думаю, что они будут идти не охотно, но безропотно", – подчеркнул он.

По его мнению, российские мужчины пока не готовы бежать из страны сейчас, пока могут это сделать. Однако у них есть понимание, что поход в военкомиссариат ожидает их сегодня-завтра.

Политтехнолог рассказал, что у России есть возможность собрать физическое количество людей. Но о 500 тысячах мобилизованных не говорится.

Это будет минимальная мобилизация в минимальном формате – без каких-либо чудес,

– заметил он.

По его словам, максимум, который по силам собрать россиянам – 200 тысяч человек.

Михаил Шейтельман рассказал, чего ожидать от мобилизации в России: смотрите видео

Какие трудности возникают в России

Михаил Шейтельман прокомментировал, что главная проблема не в том, чтобы собрать мужчин, а чтобы их научить и обеспечить всем необходимым.

"Им не хватило баз для тренировки, для элементарного размещения. Они были вынуждены подключить белорусские базы", – объяснил он.

По мнению политтехнолога, 200 тысяч мобилизованных – это не усиление российской армии.

Эти 200 тысяч – это не будут новые войска, которые можно будет бросать в атаку, это замена тех, кого наши военнослужащие уже уничтожили.

– рассказал он.

По его словам, с такими темпами работы ВСУ россияне, мобилизованные в сентябре, "завершатся" уже в апреле. Потому что около 100 тысяч человек заменят убитых, а еще 100 займут позиции раненых кафиров.

К тому же в России проблемы с оснащением военных.

"Те, кому нужна была зимняя, уже мертвы. А живым понадобится летняя форма и автомат Калашникова – этим они смогут обеспечить", – отметил политтехнолог.

По его мнению, такое количество мобилизованных россиян не спровоцирует наступление.

"Для наступления нужны обученные люди, многие офицеры и тяжелая техника", – подчеркнул Шейтельман.

У россиян же с этим большие проблемы.

Мобилизация в России: коротко