У Путина нет выхода: что происходит в регионах России из-за возможной мобилизации

В России могут ужесточить скрытые ограничения для мужчин мобилизационного возраста на фоне возможной новой волны мобилизации. В то же время в различных регионах страны уже наблюдается напряженность из-за нежелания граждан идти на войну.

Генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "24 Каналу", что российские власти пытаются сдержать отток мужчин призывного возраста за границу. У Кремля фактически нет другого выхода, ведь российские войска несут значительные потери и нуждаются в постоянном пополнении.

Россия пытается остановить выезд мужчин из страны

Маломуж отметил, что из России уже уехали миллионы мужчин молодого поколения. Часть из них обосновалась в Грузии, странах Европы и других государствах, где пытается устроить жизнь и работать.

Российские власти видят этот отток и пытаются его ограничить. Для этого могут использоваться различные административные и бюрократические механизмы: привязка мужчин к военкоматам, военные учения, ограничения на передвижение и проблемы с документами.

Важно! Кремль пытается избежать объявления второй волны массовой мобилизации. Вместо этого российские власти усилили принудительный набор на контрактную службу среди студентов, должников и заключенных. Однако Москва пока перекладывает ответственность за набор солдат на региональные власти.

Такие меры свидетельствуют о том, что в России могут готовиться к более масштабной мобилизационной кампании. В то же время Москва пока пытается избегать открытого объявления о массовом призыве.

Перед выборами Путин не может проводить такую массовую мобилизацию, хотя у него она объявлена на целый год и тайно различными способами они ее проводят,

– отметил генерал.

Интересно, что часть россиян уже не явится в призывные пункты и избегает прохождения необходимой подготовки и переподготовки. Чтобы заставить людей выполнять соответствующие требования, могут привлекать ФСБ и полицию. Однако такие силовые методы могут лишь усиливать внутреннее напряжение.

Генерал предположил, что в ближайшие месяцы, особенно после выборов, Кремль может усилить мобилизационные меры. Могут одновременно ужесточать контроль на границе и применять силовые методы для принуждения граждан к службе.

Россияне не хотят воевать

Еще одним фактором, который может осложнить мобилизацию для Кремля, является нежелание многих россиян участвовать в войне. Более 75% граждан России не хотят воевать, хотя часть из них продолжает поддерживать режим Владимира Путина. Маломуж объяснил, что отношение к войне изменилось из-за масштабов потерь.

Уже не работает прежний подход: "отдадим, получим Жигули". Мы настолько массово нейтрализовали представителей врага, что это ощущается во всех регионах и воспринимается как большая проблема. Тогда это станет проблемой и для режима,

– подчеркнул генерал.

Он считает, что дальнейшее усиление мобилизации в России на фоне успехов Украины на фронте может только усилить внутреннюю напряженность. Особенно если власти будут применять силовые методы для принуждения граждан к службе. Это может привести к массовым протестам.

Генерал армии о мобилизации в России: видео