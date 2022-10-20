"Выгоняют местных из домов": какой контингент российских мобилизованных приезжает на Луганщину

Россия уже отправляет недавно мобилизованное "пушечное мясо" на передовую. Так, несколько тысяч российских солдат расселяются в селах возле линии фронта в Луганской области.

Российские захватчики выселяют местное население из своих домов. Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Прифронтовые села переполнены "мобиками"

Более того, россияне не дают местным жителям выбора – либо выселение из собственных домов, либо депортация. По словам Гайдая, все окрестные села уже переполнены новомобилизованными. В частности, речь идет о Нижней Дуванке и населенных пунктах, расположенных в сторону Сватовщины и Купянска.

Их действительно очень много, и контингент такой – либо зеки, либо люди недавно еще гражданских профессий, но принудительно мобилизованные из России и уже завезенные на Луганщину,

– заметил глава Луганской ОВА.

Сборище российских захватчиков не прошло полноценной подготовки и согласования подразделений. Итак, скоро новомобилизованные оккупанты будут очень стремительно пополнять статистику своих погибших товарищей.

Гайдай рассказал о "мобиках" в Луганской области: смотрите видео

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