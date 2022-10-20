"Выгоняют местных из домов": какой контингент российских мобилизованных приезжает на Луганщину
Россия уже отправляет недавно мобилизованное "пушечное мясо" на передовую. Так, несколько тысяч российских солдат расселяются в селах возле линии фронта в Луганской области.
Российские захватчики выселяют местное население из своих домов. Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Прифронтовые села переполнены "мобиками"
Более того, россияне не дают местным жителям выбора – либо выселение из собственных домов, либо депортация. По словам Гайдая, все окрестные села уже переполнены новомобилизованными. В частности, речь идет о Нижней Дуванке и населенных пунктах, расположенных в сторону Сватовщины и Купянска.
Их действительно очень много, и контингент такой – либо зеки, либо люди недавно еще гражданских профессий, но принудительно мобилизованные из России и уже завезенные на Луганщину,
– заметил глава Луганской ОВА.
Сборище российских захватчиков не прошло полноценной подготовки и согласования подразделений. Итак, скоро новомобилизованные оккупанты будут очень стремительно пополнять статистику своих погибших товарищей.
Гайдай рассказал о "мобиках" в Луганской области: смотрите видео
Какая ситуация в Луганской области: последние новости
- Кроме новомобилизованного "пушечного мяса" по состоянию на 18 октября страна-агрессор стянула много военной техники. Однако украинские артиллеристы показывают отличный результат и четко попадают в склады и командные пункты оккупантов.
- В то же время украинские защитники результативно освобождают оккупированные территории Украины от захватчиков, в том числе и в Луганской области. 9 октября появилась информация о деоккупации ряда населенных пунктов, а именно Стельмаховки, Грековки, Новолюбовки, Невского, Новоегоровки, Надежды и Андреевки.
- Воюющие на стороне России наемники ЧВК "Вагнера" в октябре взялись за строительство оборонительной линии в Луганской области. Она должна прикрыть подходы к захваченным оккупантами Лисичанску и Луганску.
- Захватчики продолжают нести колоссальные потери в войне с Украиной. Из-за большого количества раненых больницы в Луганске просто не принимают гражданских, ведь все места заняты оккупантами. Такая же ситуация и с моргами.
- Кроме того, на временно оккупированных территориях Луганской области наблюдается дефицит медицинских работников. Так, самопровозглашенное руководство региона направило ходатайство с просьбой прислать медперсонал из центральных и восточных областей России.