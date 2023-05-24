Мобилизация в России усугубила дисциплину в армии, но Путин может использовать это себе на пользу

Принудительная мобилизация в России лишь усугубила дисциплину в армии. Однако и в этом Путин имеет некоторую корысть. Так, суды рассмотрели 1053 дела о самоволке и большинство признанных виновными могут отправить на войну против Украины.

На это обратили внимание в Минобороны Великобритании. В ведомстве со ссылкой на военную разведку отметили, что россияне пытались обеспечить дисциплину в рядах армии во время вторжения в Украину, но, вероятно, проблемы только обострились после принудительной мобилизации резервистов с октября 2022 года.

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Дисциплина в армии России только ухудшилась

Так, в разведке приводят данные, что с января по май 2023 года российские военные суды рассмотрели 1053 дела о самовольном отлучении личного состава ("самоволку") – больше, чем за весь 2022 год.

Судебные данные свидетельствуют о том, что большинство тех, кто признан виновными в самоволке, теперь наказаны условными сроками, то есть их могут передислоцировать к специальной военной операции.

– говорится в отчете.

Британская разведка отметила, что усилия России по улучшению дисциплины сосредоточены на том, чтобы подавать пример уклоняющимся и поддерживать патриотический пыл, а не устранять коренные причины разочарования солдат.

Что нужно знать о принудительной мобилизации в России

Российский диктатор Владимир Путин 21 сентября 2022 объявил о проведении частичной мобилизации в России. Заявляли, что в ходе мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов, которые пройдут подготовку перед командировкой в зону "СВО".

Впоследствии Госдума России разрешила отправлять на войну осужденных за тяжкие преступления.

И хотя в минобороны страны агрессора доложили, что по окончании мобилизации по состоянию на 28 октября 2022 года было призвано 82 тысячи граждан. На самом деле нет достоверных сведений о том, сколько россиян было принудительно отправлено на войну. Ведь скрытая мобилизация в стране не прекращалась.

В Главном управлении украинской разведки заявили, что в России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно пригодным к службе.