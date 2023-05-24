На це звернули увагу у Міноборони Великої Британії. У відомстві з посиланням на військову розвідку зазначили, що росіяни намагалися забезпечити дисципліну у лавах армії під час вторгнення в Україну, але, ймовірно, проблеми лише загострилися після примусової мобілізації резервістів з жовтня 2022 року.
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Дисципліна в армії Росії лише погіршилась
Так, у розвідці наводять дані, що з січня по травень 2023 року російські військові суди розглянули 1053 справи про самовільне відлучення особового складу ("самоволку") – більше, ніж за весь 2022 рік.
Судові дані свідчать про те, що більшість тих, хто визнаний винними в "самоволці", тепер покарані умовними термінами, тобто їх можуть передислокувати до "спеціальної військової операції",
– йдеться у звіті.
Британська розвідка зауважила, що зусилля Росії щодо покращення дисципліни зосереджені на тому, щоб подавати приклад ухилянтам та підтримувати патріотичний запал, а не усувати корінні причини розчарування солдатів.
До слова, у Головному управлінні української розвідки заявили, що в Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби.