В Коркино Челябинской области волна мобилизации стартовала 21 сентября. По состоянию на 15 октября город получил своих первых "двухсотых".

По данным источников 24 канала в спецслужбах, в Коркино привезли 5 убитых. Кроме того, количество пропавших без вести растет каждый день. "Искать" оккупантов никто не собирается.

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Тем временем российское командование подготовило для их родственников "сюрприз". Никаких 7 миллионов за своих "двухсотых" они не получат. В лучшем случае – могут рассчитывать на миллион от местных властей.

Россия пытается пополнять запасы "пушечного мяса"

Тем временем командование изо всех сил пытается пополнить запасы "пушечного мяса". В частности, командиры всех уровней военно-морского флота России "проводят переговоры" с личным составом срочной службы по перспективам перехода на контрактную службу.

Будущим "двухсотым" обещают "золотые горы": высокие выплаты, улучшенный социальный пакет, гарантию службы вне линии столкновения. Однако на самом деле не могут обеспечить своих "мобиков" даже по форме.

Остается проблемным вопрос материального обеспечения военнослужащих оккупационных войск, призванных за мобилизацией. Так, отмечено прибытие в город Пологи Запорожской области подразделения России, личный состав которого частично одет в гражданскую одежду,

– говорится в сообщении.

Что ж, "могилизация" в России идет по плану.

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