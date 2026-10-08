Более 680 тысяч уже на фронте: в ГУР раскрыли, что ждет новых мобилизованных в России: в ГУР рассказали, что ждет новых мобилизованных в России

Россия уже удерживает на наземном направлении значительную группировку численностью более 680 тысяч военнослужащих. В случае новой мобилизации Кремль может задействовать дополнительные людские ресурсы не только для пополнения личного состава в тылу.

Об этом говорится в ответе Главного управления разведки Министерства обороны Украины на информационный запрос 24 Канала.

В ГУР раскрыли вероятный сценарий для новобранцев

По состоянию на 15 сентября 2026 года численность наземной группировки российских войск, участвующей в боевых действиях против Украины, составляет более 680 тысяч военнослужащих.

В случае принятия российским руководством политического решения о очередной волне мобилизации, мобилизованный ресурс в первую очередь может быть использован для восстановления боевых потерь и доукомплектования до штатной численности группировок войск ВС РФ, задействованных в боевых действиях против Украины,

– отметили в ГУР.

Отдельно украинская разведка оценила вероятность непосредственного участия новых мобилизованных в войне против Украины. Такая вероятность высока. То есть новый мобилизационный ресурс России потенциально может быть использован не только для пополнения личного состава в тылу, но и непосредственно на фронте.

В то же время само появление новой волны мобилизации будет зависеть от политического решения российского руководства.

Напомним, Зеленский заявил, что Россия готовится принять еще около 10 тысяч военнослужащих из Северной Кореи. По его словам, сейчас на территории России уже находятся более 8 тысяч северокорейских военнослужащих. Еще 10 тысяч военных КНДР отбирают для подготовки и последующей переброски в Россию.

Зеленский подчеркнул, что Москва рассчитывается с Пхеньяном, в частности, передачей военных технологий. При технической поддержке России на территории Северной Кореи уже развернуто производство ударных беспилотников типа "Шахед".