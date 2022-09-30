"Недоступные тарифы": в одном регионе России отсрочка от мобилизации "стоит" 100 000 рублей

В России продолжается так называемая частичная мобилизация. От войны россияне могут откупиться, однако за это приходится выложить неподъемную сумму для среднестатистического жителя страны-агрессора.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ. Речь идет о взятках в Хабаровском крае.

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Что там с российской мобилизацией

В Хабаровском крае лица, ответственные за мобилизацию, решили устроить себе новый бизнес – раздавать отсрочки от мобилизации за 100 тысяч рублей. Однако для большинства местных эта сумма неподъемна.

Но в то же время оккупанты пытаются проводить мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Генштабе отметили, что в Херсоне участились случаи задержания мужчин призывного возраста.

В Херсоне участились случаи задержания местных мужчин призывного возраста. После поверхностного определения пригодности к военной службе, их направляют на комплектование подразделений, которое планируется задействовать в районе проведения боевых действий,

– сообщили в Генштабе.

Кроме того, в Бердянске оккупанты мобилизовали работников предприятий. В то же время, на временно оккупированные территории решили отправить усиленные подразделения росгвардии для подавления вероятного сопротивления украинцев.

Мобилизация в России: главное

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Впоследствии министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что в армию планируют призвать 300 тысяч человек, хотя потери оккупантов, по словам того же Шойгу, якобы всего 6 тысяч.

После объявления мобилизации, в России почему-то упали настроения по поддержке боевых действий в Украине – многие мужчины бросились бежать за границу, в городах начались митинги, разгоняемые силовиками.

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