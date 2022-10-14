Из российской Уфы не выпустили самолет: второго пилота мобилизовали прямо в аэропорту

Частичная мобилизация в России продолжается. В частности, прямо в аэропорту Уфы мобилизовали второго пилота самолета прямо перед вылетом.

Видео разлетелось по сети. Второму пилоту принесли повестку еще задолго до рейса, но он не пошел в военкомат. Поэтому военкомат пришел к нему в аэропорт.

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Рейс так и не отправился из Уфы

На паспортном контроле второго пилота самолета компании Azur Air, скажем так, поймали. Самолет с пассажирами на борту еще около 2 часов стоял на взлетно-посадочной полосе. И только потом пассажирам сообщили, что рейс отменен, потому что второго пилота нет – мобилизовали.

Поэтому все, кто был на борту, покинули самолет и так и никуда не улетели.

В Уфе мобилизовали второго пилота самолета: смотрите видео

Что там в России с мобилизацией

Частичная мобилизация в России продолжается уже более 3 недель. В своей речи 21 сентября диктатор Владимир Путин говорил, что призывать будут якобы только представителей конкретных специальностей, а перед отправкой на фронт все пройдут обязательную военную подготовку. Однако, как это бывает в России, заявления из Кремля с реальностью не совпали.

Все пошло не туда с самого начала. Во-первых, Путин и Шойгу заявили о мобилизации 300 тысяч человек, но на следующий день российские СМИ, позиционирующие себя как оппозиционные, отметили, что 7 пункт указа Путина не опубликован, а именно там речь идет о количестве мобилизованных и, по их данным, это не 300 тысяч, а миллион человек.

Мобилизовать начали абы кого. Сеть сразу же заполонили видео, ярко демонстрирующие, что российская система не готова к мобилизации – призванным выдавали ржавые автоматы, в некоторых регионах их просто было некуда разместить, и мужчины по несколько дней жили на улице, а те, кого разместили, показывали в сети кадры ужасающих условий. Кроме того, уже 27 сентября украинские военные взяли в плен первого мобилизованного – то есть ни о какой-либо военной подготовке речь не идет, ведь россиянин попал в плен на 6-й день после объявления мобилизации.

14 октября Путин заявил, что призвали уже 222 тысяч человек, и через 2 недели якобы можно завершать мобилизацию. Также диктатор сказал, что 16 тысяч мобилизованных уже выполняют боевые задания, а 33 тысяч отправили в подразделения. Интересно, что, по словам главы Кремля, причиной мобилизации якобы стало то, что участок фронта протяженностью более 1 тысячи километров трудно удерживать только с помощью контрактников. Однако настоящей причиной объявления мобилизации стали колоссальные потери оккупантов – уже более 64 тысяч россиян ликвидировали с 24 февраля. Но несмотря на это, в Кремле существенно занижают свои потери – Шойгу в день объявления мобилизации заявил, что с российской стороны погибли лишь менее 6 тысяч оккупантов.

Интересно – между тем в Санкт-Петербурге также массово вручают повестки: смотрите видео