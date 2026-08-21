В России опровергают информацию о планах массовой мобилизации после выборов в Госдуму
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя публично опроверг информацию о том, что Кремль готовится к проведению массовой мобилизации после выборов. Российский дипломат также опроверг сообщения о массовом выезде молодых мужчин из страны в Грузию.
Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента "Укринформа" в Нью-Йорке.
Что говорят в России о мобилизации?
Постоянный представитель России активно опровергал информацию о бегстве мужчин из России на фоне ожидаемой мобилизации после выборов в Госдуму.
Вы, похоже, гораздо лучше меня знаете, что произойдет после выборов,
– отметил Небензя.
Дипломат также выразил сомнение относительно масштабов выезда граждан за границу, отметив, что десятки тысяч молодых россиян не бегут в Грузию. По его словам, официальная позиция заключается в том, что дополнительный массовый призыв пока не нужен и не планируется.
Небензя призвал не беспокоиться по поводу мобилизационных мер в России.
Официально много раз заявлялось, что пока нам не нужна массовая мобилизация, и она не планируется и не ожидается, насколько мне известно. Но посмотрим, что произойдет после выборов – и кто прав, а кто ошибается,
– отметил он.
Что было известно ранее?
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может готовить новую волну мобилизации после проведения так называемых выборов в Госдуму. По его словам, Кремль планирует дополнительно призвать несколько сотен тысяч человек до конца 2026 года и еще столько же в следующем году.
По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, сейчас Кремль пытается пополнять армию контрактниками, но этого недостаточно для увеличения численности войск и формирования новых дивизий.
Отметим, ранее руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что Кремль готовится к масштабному пополнению армии после выборов и планирует призвать несколько сотен тысяч человек уже в 2026 году. По его словам, аналогичные планы существуют и на 2027 год, что свидетельствует о намерении России вести войну как минимум до 2028 года, несмотря на сопротивление части российских экономистов.