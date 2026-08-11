Кремль запланировал ее после инсценировки парламентских выборов. Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении.

Что сказал Зеленский?

По словам президента, Путин хочет создать видимость того, что россияне якобы поддерживают войну. Сейчас все партии, допущенные к имитации выборов, так или иначе выступают против мира.

А затем, после так называемых выборов, планирует дополнительную быструю мобилизацию нескольких сотен тысяч россиян до конца года, плюс еще столько же – на следующий год,

– заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что эти цифры должны быть в дополнение к российским контрактникам, набор которых Кремль хочет продолжать.

Президент отметил, что Россия ежемесячно теряет не менее 30 тысяч своих военных, 60% из них убиты.

Общее количество оккупационной армии на нашей земле постепенно уменьшалось благодаря нашим активным действиям и прежде всего нашему применению дронов. Сейчас Путин думает, что дополнительная мобилизация и привлечение военных из Северной Кореи позволят ему затягивать эту войну и увеличить российскую штурмовую активность,

– сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина будет принимать активные меры для того, чтобы максимально усложнить реализацию плана страны-агрессорки. Зеленский рассказал, что предоставил разведкам и специальным службам соответствующие задачи.

Кроме того, президент встретился с дипломатами. Он отметил, что Соединенные Штаты могли бы помочь с защитой Украины и давлением на Россию. По его словам, это может ускорить завершение войны, а не ее затягивание.

Зеленский призвал реагировать на сигнал воздушной тревоги. В конце он поблагодарил всех, кто помогает защищать Украину.

В понедельник, 10 августа, президент сообщил о подготовке решений по усилению украинской армии и ключевых направлений фронта. Также Зеленский отметил эффективность дальнобойных ударов по России.