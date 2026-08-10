Об этом глава государства написал в телеграмме.

Что рассказал Зеленский о новых назначениях и ударах по России?

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах совещания, в ходе которого обсудили важные военные вопросы, кадровые предложения и ситуацию на фронте. По словам президента, Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый совместно с Игорем Скибюком и Евгением Хмарой предложил видение необходимых изменений. Часть решений уже подготовлена, в ближайшее время ожидаются и новые.

Отдельное внимание во время совещания уделили ситуации на фронте и мероприятиям по усилению ключевых направлений, в частности, на Донбассе. Зеленский поблагодарил подразделения, которые демонстрируют результаты в защите украинских позиций и уничтожении российских войск в районах Славянска, Константиновки и Доброполья.

Также президент отметил активные действия подразделений ДШУ ВСУ. По его словам, во время встречи были определены шаги, которые могут расширить оперативные возможности украинских войск.

Еще одним вопросом стало выполнение плана дальнобойных санкций против России и проведение украинских "мидлстрайков". По словам Зеленского, часть операций была скорректирована, а также утверждены новые. Президент подчеркнул, что украинские дальнобойные возможности позволяют не отдавать России инициативу в войне и создают условия для приближения дипломатических решений.

Значительное внимание во время совещания было уделено противовоздушной обороне и потребностям в защите прифронтовых и приграничных населенных пунктов, областных центров и Киева. Зеленский отметил, что эти города и общины находятся под особо интенсивными российскими ударами, поэтому Украина нуждается в усилении системы ПВО.

Президент также ожидает от украинской дипломатической команды результатов в обеспечении необходимых военных возможностей. Он подчеркнул, что вопрос усиления ПВО должен оставаться среди главных приоритетов для международных партнеров Украины, которые могут помочь в защите украинского неба.

Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина и дальше будет отвечать на каждый российский удар, а последствия войны все больше будут ощущаться на территории России. Президент также анонсировал новые дипломатические контакты по усилению ПВО и продолжению операций Сил обороны против российской переработки и военной инфраструктуры.

Отметим, Украина провела успешную 40-дневную операцию против российской логистики, нанеся удары по четко определенным военным целям. Потери России от этой кампании оцениваются примерно в 1 триллион рублей, а нарушение логистики уже создает проблемы для оккупантов.