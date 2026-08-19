Она не останавливалась: народный депутат рассказал, какой будет мобилизация в России этой осенью

В издании The Guardian сообщили, что Владимир Путин боится проводить мобилизацию в России даже после выборов. Однако своеобразная мобилизация в стране-агрессоре продолжается уже сейчас.

Такое мнение для 24 Канала высказал народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко, отметив, что речь идет о рекрутинге и наборе в армию. Однако осенью могут развернуться различные сценарии, к которым Украина должна быть готова.

Мобилизация в России осенью

Народный депутат от фракции "Голос" пояснил, что ежемесячно оккупанты набирают 40, иногда 35 тысяч человек – у них даже был провал, когда за деньги люди уже не хотели туда идти. Поэтому в целом за год в российскую армию поступает ориентировочно 400 тысяч человек – их набирают либо в резервы, либо они сразу становятся действующими войсками на поле боя.

То, что нам докладывали однажды, – это еще плюс 400 тысяч, но в более сжатые сроки. Например, эти 40 тысяч в месяц – это само собой, плюс еще 400 тысяч набрать, чтобы вдвое увеличить количество пополнения,

– сказал он.

Очевидно, что российский диктатор этого боится, особенно перед выборами. Путин даже нигде не говорит об этом и будет делать все возможное, чтобы все подумали, что этой мобилизации не будет. Ему не нужно, чтобы Украина готовилась.

Костенко общался с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, который четко понимает, что мобилизация в России – это вызов и для нас, и для тех сил и средств, которые у нас есть. Их не хватит, если, например, за три месяца Россия наберет еще 500 тысяч.

Здесь потребуются решения, и об этом нужно думать уже сегодня. Наша разведка работает, мы следим за тем, что у них происходит. До выборов они будут максимально отрицать и замалчивать, но после выборов такие прогнозы есть. 100% данных пока нет, но мы прорабатываем все варианты,

– подытожил народный депутат от фракции "Голос".

Костенко предположил, какой будет мобилизация осенью в России: смотрите видео

К слову, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что юридической основой для объявления массового призыва в России является действующий указ Путина, который он подписал еще в 2022 году. Страна-агрессор, по его словам, уже подготовила основу для этого. По данным ГУР, Кремль установил план рекрутинга на этот год в размере 409 тысяч человек.