Таку думку 24 Каналу висловив народний депутат від фракції "Голос", секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, зауваживши, що мовиться про рекрутинг і добір в армію. Однак восени можуть відбутись різні сценарії, до яких Україна повинна бути готова.

Мобілізація в Росії восени

Народний депутат від фракції "Голос" пояснив, що щомісяця окупанти набирають 40, іноді 35 тисяч – у них був навіть провал, коли за гроші люди вже не хотіли туди йти. Тому загалом за рік до російської армії приєднується орієнтовно 400 тисяч осіб – їх набирають або для резервів, або вони одразу стають чинними військами на полі бою.

Те, що нам доповідали одного разу, – це ще плюс 400 тисяч, але в коротші терміни. Наприклад, ці 40 тисяч на місяць – це само собою, плюс ще 400 тисяч добрати, щоб удвічі збільшити кількість поповнення,

– сказав він.

Очевидно, що російський диктатор цього боїться, особливо перед виборами. Путін навіть ніде не говорить про це і максимально робитиме все, щоб усі подумали, що цієї мобілізації не буде. Йому не потрібно, щоб Україна готувалася.

Костенко спілкувався з Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, який чітко розуміє, що мобілізація в Росії – це виклик і для нас, і для тих сил і засобів, які в нас є. Їх не вистачить, якщо, наприклад, за три місяці Росія добере ще 500 тисяч.

Тут потрібні будуть рішення, і про них треба думати вже сьогодні. Наша розвідка працює, ми дивимося, що в них відбувається. До виборів вони будуть максимально заперечувати й замовчувати, але після виборів такі прогнози є. 100% даних ще немає, але ми пропрацьовуємо всі варіанти,

– підсумував народний депутат від фракції "Голос".

Костенко припустив, якою буде мобілізація восени в Росії: дивіться відео

До слова, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що юридичною базою для оголошення масового призову в Росії є чинний указ Путіна, який він підписав ще у 2022 році. Країна-агресорка, за його словами, вже підготувала підґрунтя для цього. За даними ГУР, Кремль встановив план рекрутингу на цей рік у розмірі 409 тисяч осіб.