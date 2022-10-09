Просят не посылать на фронт водителей мусоровозов: из-за мобилизации в России – значительные пробелы

В России возник ряд проблем, связанных с мобилизационным процессом. Это подпитывает расслоение общества внутри страны и критику правительства.

Финансовые, материально-технические и политические проблемы, связанные с поддержкой мобилизационного процесса в России, продолжают подпитывать общественное расслоение внутри России и критику правительства.

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Проблемы россиян из-за мобилизации

Масштабное сокращение числа российских мужчин трудоспособного возраста (из-за мобилизации или бегства) оставило дыры на занимаемых ранее должностях. Все дошло до того, что:

Минприроды России предложило освободить от мобилизации сборщиков мусора и водителей мусоровозов.

Российские спортивные центры обратились к власти с просьбой освобождения от мобилизации тренеров и инструкторов, поскольку мобилизация распространяется на 70% мужчин, занятых в этой области.

Матери маленьких детей, оставшихся сами после мобилизации мужчин, не имеют возможности работать и, соответственно, обеспечивать потребности семьи.

Российский источник сообщил, что так называемая Либерально-демократическая партия подготовила законопроект, разрешающий сокращение рабочего дня для матерей с мобилизованными мужьями до 35 часов в неделю при прежних окладах.

Российские власти, похоже, признали и попытались решить проблему нехватки рабочей силы, вызванную мобилизацией. В некоторых районах России местные власти пытаются реализовать мобилизационные планы с привлечением безработных призывного возраста.

Однако экономические пробелы, образовавшиеся в результате внезапного увольнения части российской рабочей силы, скорее всего, будут продолжать создавать осложнения,

– говорится в сообщении.

Многие регионы заявили, что не смогут самостоятельно финансировать мобилизацию, в том числе выплаты. Нет средств и на то, чтобы самостоятельно обеспечить всех мобилизованных необходимым снаряжением.

Поведение мобилизованных оставляет желать лучшего

Плохое поведение призывников, доставленных на тренировочные полигоны, возмутило близлежащие общины. В частности, жители Мулино жалуются на то, что мобилизованные, направленные на местный полигон, сильно пьют и гуляют. Поскольку жалобы участились, губернатору Нижнего Новгорода пришлось запретить продажу алкоголя во время мобилизации в поселке.

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