Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами на Бучанском саммите.

Может ли Россия объявить мобилизацию?

По словам главы государства, имеющаяся информация не позволяет делать однозначные выводы, поэтому уверенности в таких планах у него нет.

Я бы не спешил бы говорить о том, что они точно будут делать всеобщую мобилизацию. Почему? На мой взгляд, такие сигналы были, но подтверждения этой информации нет. Поэтому я не уверен, что у них есть намерения в ближайшее время это сделать. Хотя опять же нет полной информации,

– рассказал Зеленский.

Если Москва все же решится на полномасштабную мобилизацию, это может свидетельствовать не только о намерении усилить давление на Украину, но и о потенциальных угрозах для других стран. В частности, речь идет о возможных рисках для Балтийского региона.

Президент также напомнил, что Путин уже имеет опыт использования территории Беларуси как плацдарма для военных действий.

