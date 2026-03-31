Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами на Бучанском саммите.
Смотрите также Зеленский анонсировал в среду видеоразговор с американской стороной
Может ли Россия объявить мобилизацию?
По словам главы государства, имеющаяся информация не позволяет делать однозначные выводы, поэтому уверенности в таких планах у него нет.
Я бы не спешил бы говорить о том, что они точно будут делать всеобщую мобилизацию. Почему? На мой взгляд, такие сигналы были, но подтверждения этой информации нет. Поэтому я не уверен, что у них есть намерения в ближайшее время это сделать. Хотя опять же нет полной информации,
– рассказал Зеленский.
Если Москва все же решится на полномасштабную мобилизацию, это может свидетельствовать не только о намерении усилить давление на Украину, но и о потенциальных угрозах для других стран. В частности, речь идет о возможных рисках для Балтийского региона.
Президент также напомнил, что Путин уже имеет опыт использования территории Беларуси как плацдарма для военных действий.
Зеленский ответил, возможно ли с Россией энергетическое перемирие
Украина готова к такому перемирию с Россией, но решение зависит от Москвы.
Некоторые партнеры обращались к Киеву с просьбой ослабить удары против российской нефтяной инфраструктуры на фоне глобального кризиса из-за эскалации на Ближнем Востоке.