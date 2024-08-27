Будут ли мобилизовать правоохранителей на пенсии в сентябре

Работники правоохранительных органов обычно выходят на пенсию в 40 – 45 лет. Это делает возможной их мобилизацию до 60 лет.

Однако есть мнение, что пенсионеров-полицейских не мобилизуют. Председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский назвал этот вопрос манипулятивным, о чем писало Украинское радио.

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Будут ли мобилизовать правоохранителей на пенсии

По словам Вениславского, никаких ограничений на мобилизацию граждан, вышедших на пенсию после службы в правоохранительных органах в возрасте 40 – 45 лет, нет. Поэтому, их всех переводят со специального учета на общий воинский учет.

Если полицейский по состоянию здоровья признается годным к военной службе, то он подлежит мобилизации на общих основаниях,

– сказал Вениславский.

Кроме этого, ранее представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин говорил, что государственные служащие, которые являются военнообязанными и не имеют бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях.

Подробнее обо всех изменениях в законодательстве читайте в материале 24 Канала – Новые повестки, учет 16-летних и кто не будет иметь отсрочки: какой будет мобилизация в сентябре.