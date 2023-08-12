Мобилизация в Украине: кого могут призвать в ТЦК с 1 сентября

Из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Верховная Рада в очередной раз внесла изменения в закон о мобилизации, поэтому с 1 сентября будут определенные изменения.

Первоначально изменения касаются пункта об отсрочке при наличии близкого человека с инвалидностью. Кто может получить повестку в ТЦК с 1 сентября, а кому – отсрочка – сообщает 24 Канал.

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Какие изменения ожидают украинцев в сентябре

ВР внесла правки в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", говорится именно об 11-й части статьи 23. До внесения изменений отсрочку могли получить военнообязанные, чьи вторые половинки или один из родителей имеют инвалидность I или II группы.

Согласно новой редакции, отсрочка таким военнообязанным будет предоставляться "при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, которые обязаны в соответствии с законом их содержать". То есть отсрочку получить смогут только те, у кого в семье больше нет других граждан, способных помочь человеку с инвалидностью.

Для других военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет изменений нет.

Кто имеет право на отсрочку в сентябре

Кроме вышеупомянутой правки других изменений в законодательстве не было. Так что получить освобождение от мобилизации могут следующие категории граждан:

забронированные органами власти украинцы;

люди с инвалидностью или непригодные к службе;

многодетные родители;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

граждане с усыновленным ребенком с инвалидностью до 18 лет;

народные депутаты;

студенты, ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты на дневной или дуальной форме обучения.

Кто может получить повестку в сентябре

В этом вопросе также существенных изменений или поправок к законодательству не было, поэтому призвать могут: