Первоначально изменения касаются пункта об отсрочке при наличии близкого человека с инвалидностью. Кто может получить повестку в ТЦК с 1 сентября, а кому – отсрочка – сообщает 24 Канал.
К теме Мобилизация в Украине: могут ли исключены из военного учета мужчины выезжать за границу
Какие изменения ожидают украинцев в сентябре
ВР внесла правки в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", говорится именно об 11-й части статьи 23. До внесения изменений отсрочку могли получить военнообязанные, чьи вторые половинки или один из родителей имеют инвалидность I или II группы.
Согласно новой редакции, отсрочка таким военнообязанным будет предоставляться "при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, которые обязаны в соответствии с законом их содержать". То есть отсрочку получить смогут только те, у кого в семье больше нет других граждан, способных помочь человеку с инвалидностью.
Для других военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет изменений нет.
Кто имеет право на отсрочку в сентябре
Кроме вышеупомянутой правки других изменений в законодательстве не было. Так что получить освобождение от мобилизации могут следующие категории граждан:
- забронированные органами власти украинцы;
- люди с инвалидностью или непригодные к службе;
- многодетные родители;
- родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
- граждане с усыновленным ребенком с инвалидностью до 18 лет;
- народные депутаты;
- студенты, ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты на дневной или дуальной форме обучения.
Кто может получить повестку в сентябре
В этом вопросе также существенных изменений или поправок к законодательству не было, поэтому призвать могут:
- годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет с наличием боевого опыта или без него;
- мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;
- призывников от 18 до 27 лет, не проходивших срочную службу. Они подписывают контракт непосредственно с ВСУ;
- снятых и исключенных из военного учета мужчин, которые признаны годными или ограниченно годными во время военного положения.