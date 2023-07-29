"Служить будут 80% мужчин": враг распространяет циничный фейк о мобилизации

Из-за полномасштабного вторжения оккупантов в Украине уже более года продолжаются военное положение и общая мобилизация. И враг придумал, как можно попытаться сорвать мобилизационные меры с помощью того, что ему удается лучше всего – с помощью очередной информационной операции, а проще – лжи.

В некоторых телеграм-каналах, группах и мессенджерах он распространяет дезинформацию о проведении "полной мобилизации" в Украине. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций.

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Дезинформацию распространяют через мессенджеры

Для распространения лжи враг избрал два подхода. Так, в некоторых телеграм-каналах он распространяет дезинформацию о проведении "полной мобилизации" в Украине, во время которой якобы мобилизуют 80% мужчин. А чтобы этот вброс казался правдоподобным, информацию распространяют "под флагом" известной новостной программы ТСН на "1+1".

И хотя такой коллаж для видео ТСН действительно у сети есть, в материале рассказывается о совершенно других данных.



Якобы мобилизационные планы Украины / Стратком ВСУ

Другой подход направлен на влияние через домовые группы и чаты в самых разных мессенджерах. Там распространяется предупреждение о том, что в определенное время и в определенном месте полиция и военные будут перекрывать дороги для проверки документов и вручения повесток всем мужчинам призывного возраста.



Фейковое сообщение от якобы соседей / Стратком ВСУ

Такие публикации и сообщения – дезинформация. Ее цель – дискредитировать мобилизационные мероприятия в Украине и распространить панику среди украинцев,

– подчеркнули в Стратком ВСУ.

Какова ситуация на самом деле

В Управлении стратегических коммуникаций подчеркнули, что в Украине согласно решению Верховной Рады продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. Они продлятся еще 90 дней с 18 августа.

Вместе с тем не были приняты никакие дополнительные условия и решения по увеличению объемов мобилизации. Более того, такие решения даже не рассматривались.

Поэтому всех граждан, получивших или нашедших подобные сообщения призвали сразу сообщать другим участникам чатов и групп о том, что они являются дезинформацией. Это поможет обеспечить информационную безопасность.