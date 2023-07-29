У деяких телеграм-каналах, у групах та месенджерах він поширює дезінформацію щодо проведення "повної мобілізації" в Україні. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій.

Варте уваги Служити будуть всі, – Чмут зробив прогноз щодо мобілізації в Україні

Дезінформацію поширюють через месенджери

Для поширення брехні ворог обрав два підходи. Так, у деяких телеграм-каналах він поширює дезінформацію щодо проведення "повної мобілізації" в Україні, під час якої нібито мобілізують 80% чоловіків. А щоб цей вкид видавався правдоподібним, інформацію поширюють "під прапором" відомої програми новин ТСН на "1+1".

І хоч такий колаж для відео ТСН дійсно у мережі є, у матеріалі розповідається про абсолютно інші дані.



Нібито мобілізаційні плани України / СтратКом ЗСУ

Інший підхід спрямований на вплив через будинкові групи та чати у самих різноманітних месенджерах. Там розповсюджується нібито попередження про те, що у певний час та у певному місці поліція та військові перекриватимуть дороги для перевірки документів та вручення повісток усім чоловікам призивного віку.



Фейкове повідомлення від нібито сусідів / СтратКом ЗСУ

Такі публікації та повідомлення – дезінформація. Її мета – дискредитувати мобілізаційні заходи в Україні та поширити паніку серед українців,

– підкреслили у СтратКом ЗСУ.

Якою ситуація є насправді

В Управлінні стратегічних комунікацій підкреслили, що в Україні згідно з рішенням Верховної Ради продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Вони триватимуть ще 90 днів з 18 серпня.

Разом з тим не були прийняті жодні додаткові умови та рішення щодо збільшення обсягів мобілізації. Ба більше, такі рішення навіть не розглядалися.

Тож усіх громадян, які отримали чи натрапили на подібні повідомлення закликали відразу повідомляти інших учасників чатів і груп про те, що вони є дезінформацією. Це допоможе забезпечувати інформаційну безпеку.