Сейчас в нашем государстве продолжается военное положение и мобилизация, которые были введены с началом полномасштабного вторжения. Правоведы дали разъяснение по поводу прав сельских голов вручать повестки.

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Вручение повесток сельскими головами

На днях министр обороны Рустем Умеров заявил, что в соответствии с постановлением Кабинета министров №352 формировать и вручать повестки могут, в частности, сельские головы.

Однако юристы отмечают, что этот правительственный документ не касается военнообязанных во время мобилизации.

Правоведы объясняют, что в указанном постановлении Кабмина говорится только о срочниках и контрактниках. В то же время в ней не упоминается о сельских старостах.

Адвокат Роман Симутин отметил, что упоминание о возможности вручения повестки представителем органа местного самоуправления, а также руководителями предприятий содержится в постановлении Кабмина. №1487.

По словам Симутина, повестка при этом должна быть заполнена и передана, согласно распоряжению начальника ТЦК, конкретному лицу.

Процесс вручения повесток – это не автоматический билет на войну, а, прежде всего, актуализация данных граждан Украины. Так, вслед за повесткой возможен призыв военнообязанного человека на военную службу,

– отметил юрист.

Правовед отметил, что это нормальный процесс в воюющей стране. Следует не забывать, что обязанностью каждого украинца есть защищать свою страну. Он подчеркнул, что "если сегодня ты убегаешь от войны – завтра она может прийти к тебе".

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