Сейчас в нашем государстве продолжается военное положение и мобилизация, которые были введены с началом полномасштабного вторжения. Правоведы дали разъяснение по поводу прав сельских голов вручать повестки.
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Вручение повесток сельскими головами
На днях министр обороны Рустем Умеров заявил, что в соответствии с постановлением Кабинета министров №352 формировать и вручать повестки могут, в частности, сельские головы.
Однако юристы отмечают, что этот правительственный документ не касается военнообязанных во время мобилизации.
Правоведы объясняют, что в указанном постановлении Кабмина говорится только о срочниках и контрактниках. В то же время в ней не упоминается о сельских старостах.
Адвокат Роман Симутин отметил, что упоминание о возможности вручения повестки представителем органа местного самоуправления, а также руководителями предприятий содержится в постановлении Кабмина. №1487.
По словам Симутина, повестка при этом должна быть заполнена и передана, согласно распоряжению начальника ТЦК, конкретному лицу.
Процесс вручения повесток – это не автоматический билет на войну, а, прежде всего, актуализация данных граждан Украины. Так, вслед за повесткой возможен призыв военнообязанного человека на военную службу,
– отметил юрист.
Правовед отметил, что это нормальный процесс в воюющей стране. Следует не забывать, что обязанностью каждого украинца есть защищать свою страну. Он подчеркнул, что "если сегодня ты убегаешь от войны – завтра она может прийти к тебе".
Вручение повесток в Украине: последние новости
- Глава Минобороны Украины Рустем Умеров выступил на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое проходило во Львове 15 декабря. Во время заседания, Умеров ответил на вопросы по мобилизации. Чиновник дал понять, что сельский голова может подписывать повестки, ссылаясь на постановление Кабинета Министров.
- Нардеп Федор Вениславский говорил о том, что повестки военнообязанным могут вручать по электронной почте, заказным письмом, или через Дию.
- Однако Минцифры, которое основало Дию, дало четкое объяснение того, какова ситуация на самом деле. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал интервью 24 Канала, что повесток в Дие не будет. Также он отметил, что внедрять повестки в Дие не планируется вообще.
- По словам Федорова, этого вопроса нет сегодня в повестке дня.