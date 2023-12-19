Наразі в нашій державі продовжує тривати воєнний стан та мобілізація, які були впровадженні з початком повномасштабного вторгнення. Правознавці дали роз’яснення щодо прав сільських голів вручати повістки.
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Вручення повісток сільськими головами
Днями міністр оборони Рустем Умєров заявив, що відповідно до постанови Кабінету міністрів №352 формувати та вручати повістки можуть, зокрема, сільські голови.
Проте юристи зазначають, що цей урядовий документ не стосується військовозобов’язаних під час мобілізації.
Правознавці пояснюють, що у вказаній постанові Кабміну йдеться лише про строковиків та контрактників. Водночас у ній не згадується про сільських старост.
Адвокат Роман Сімутін зазначив, що згадка про можливість вручення повістки представником органу місцевого самоврядування, а також керівниками підприємств натомість міститься в постанові Кабміну №1487.
За словами Сімутіна, повістка при цьому повинна бути заповнена та передана, відповідно до розпорядження начальника ТЦК, конкретній особі.
Процес вручення повісток – це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу,
– зазначив юрист.
Правознавець зауважив, що це нормальний процес у воюючій країні. Варто не забувати, що обов'язком кожного українця є захищати свою країну. Він наголосив, що "якщо сьогодні ти втікаєш від війни – завтра вона може прийти до тебе".
Вручення повісток в Україні: останні новини
- Голова Міноборони України Рустем Умєров виступив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, яке проходило у Львові 15 грудня. Під час засідання, Умєров відповів на питання щодо мобілізації. Чиновник дав зрозуміти, що сільський голова може підписувати повістки, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів.
- Нардеп Федір Веніславський говорив про те, що повістки військовозобов'язаним можуть вручати через електронну пошту, рекомендованим листом, чи через Дію.
- Проте Мінцифри, яке заснувало Дію, дало чітке пояснення щодо того, якою є ситуація насправді. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів у інтерв'ю 24 Каналу, що повісток в Дії не буде. Також він зазначив, що впроваджувати повістки в Дії не планується взагалі.
- За словами Федорова, цього питання немає сьогодні на порядку денному.