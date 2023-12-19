Наразі в нашій державі продовжує тривати воєнний стан та мобілізація, які були впровадженні з початком повномасштабного вторгнення. Правознавці дали роз’яснення щодо прав сільських голів вручати повістки.

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Вручення повісток сільськими головами

Днями міністр оборони Рустем Умєров заявив, що відповідно до постанови Кабінету міністрів №352 формувати та вручати повістки можуть, зокрема, сільські голови.

Проте юристи зазначають, що цей урядовий документ не стосується військовозобов’язаних під час мобілізації.

Правознавці пояснюють, що у вказаній постанові Кабміну йдеться лише про строковиків та контрактників. Водночас у ній не згадується про сільських старост.

Адвокат Роман Сімутін зазначив, що згадка про можливість вручення повістки представником органу місцевого самоврядування, а також керівниками підприємств натомість міститься в постанові Кабміну №1487.

За словами Сімутіна, повістка при цьому повинна бути заповнена та передана, відповідно до розпорядження начальника ТЦК, конкретній особі.

Процес вручення повісток – це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу,

– зазначив юрист.

Правознавець зауважив, що це нормальний процес у воюючій країні. Варто не забувати, що обов'язком кожного українця є захищати свою країну. Він наголосив, що "якщо сьогодні ти втікаєш від війни – завтра вона може прийти до тебе".

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