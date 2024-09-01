Военное положение в Украине: что нужно знать мобилизованным гражданам

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Так, призыву на службу подлежат военнообязанные мужчины, которые получают повестки.

Адвокат Дмитрий Франчук рассказал изданию "РБК-Украина", какие права имеют мобилизованные граждане.

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Право на обучение

Специалист отметил, что в соответствии с законодательством, мобилизованные граждане имеют право на прохождение обучения (военного инструктажа) перед отправкой на передовую. Они должны пройти подготовку, включающую как общие военные навыки, так и специализированное обучение, в зависимости от их будущей военной специальности.

Каждый мобилизованный имеет право на прохождение полноценного военного обучения, которое включает в себя теоретические знания и практические навыки, необходимые для выполнения боевых задач,

– сказал правовед.

Адвокат отметил, что мобилизованные имеют право на безопасные условия обучения. В частности места проведения учений должны быть оборудованы в соответствии с требованиями безопасности.

Также мобилизованных в Украине должны обеспечивать питанием, одеждой, медицинским обслуживанием и другими необходимыми средствами во время обучения.

Какие сроки обучения мобилизованных

Дмитрий Франчук отметил, что четко определенных на законодательном уровне сроков обучения в Украине нет. Он указал, что продолжительность военной подготовки может варьироваться в зависимости от рода войск, специальности и уровня подготовки мобилизованного.

Поэтому, для того, чтобы солдат мог эффективно выполнять боевые задачи, ему необходимо определенное минимальное время на обучение. Это время определяется соответствующими нормативными документами Министерства обороны.

"Отправлять мобилизованного на фронт без предварительного обучения незаконно. Это нарушает права человека и создает угрозу для жизни и здоровья как самого военнослужащего, так и его собратьев", – добавил адвокат.

Алгоритм действий, если права мобилизованного нарушают

По словам эксперта, в случае, когда мобилизованные украинцы считают, что их права нарушаются, они могут:

Обратиться к командиру части и сообщить ему о своих претензиях и требовать принятия необходимых мер

Обратиться в военную прокуратуру и подать жалобу на нарушение их прав

Обратиться в общественные организации, которые оказывают юридическую помощь военнослужащим

Он отметил, что следует документировать все факты нарушения прав и собирать все доказательства, которые могут подтвердить жалобы мобилизованных.

Также Франчук подчеркнул, что не надо бояться жаловаться и обращаться за помощью, поскольку все украинцы имеют право на защиту своих прав.