Как проверить, подали ли вас в розыск как уклониста

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанных граждан могут призвать в армию.

Однако, если лицо будет избегать выполнения своих обязанностей перед государством, его могут разыскивать как уклониста. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Черкассы".

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Как можно проверить, считает ли государство вас уклонистом

Прежде всего стоит отметить, что весь процесс подачи уклонистов в розыск происходит через реестр "Оберег", который взаимодействует с шестью различными реестрами, что необходимо для актуализации данных. По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, единственным органом, который вносит информацию в реестр, является ТЦК и СП.

В первую очередь реестр "Оберег" – это инструмент для понимания государством человеческого капитала, для воинского учета граждан и для обратной связи граждан и понимания, какие данные относительно воинского учета есть у государства,

– говорит Черногоренко.

Чтобы узнать свой статус, нужно лично обратиться в ТЦК по месту регистрации или позвонить в территориальный центр комплектования.

В случае, если военнообязанный был объявлен в розыск ТЦК, к этому процессу может быть привлечена полиция. Именно поэтому целесообразно обратиться туда с запросом о наличии в отношении лица розыскных мероприятий.

Определить, считает ли государство вас уклонистом, можно также проверив судебные реестры на наличие определений по вашей личности. Если ТЦК подавал в суд, это отразится в судебных документах.

Добавим, что в случае, если военнообязанный не появляется по повестке, ТЦК передает информацию о нем в правоохранительные органы. СБУ и Нацполиция, имея доступ к реестру "Оберег", могут быстро найти актуальные данные о местонахождении и контакты уклониста.

Такая система позволяет оперативно провести розыскные мероприятия и привлечь нарушителя к ответственности.