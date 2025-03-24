Как проверить, подали ли вас в розыск как уклониста
- Процесс подачи уклонистов в розыск происходит через реестр "Оберег", который взаимодействует с шестью различными реестрами.
- Чтобы узнать свой статус, нужно обратиться в ТЦК или проверить судебные реестры.
- Если военнообязанный не появляется по повестке, его данные передаются в правоохранительные органы для проведения розыскных мероприятий.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанных граждан могут призвать в армию.
Однако, если лицо будет избегать выполнения своих обязанностей перед государством, его могут разыскивать как уклониста. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Черкассы".
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Как можно проверить, считает ли государство вас уклонистом
Прежде всего стоит отметить, что весь процесс подачи уклонистов в розыск происходит через реестр "Оберег", который взаимодействует с шестью различными реестрами, что необходимо для актуализации данных. По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, единственным органом, который вносит информацию в реестр, является ТЦК и СП.
В первую очередь реестр "Оберег" – это инструмент для понимания государством человеческого капитала, для воинского учета граждан и для обратной связи граждан и понимания, какие данные относительно воинского учета есть у государства,
– говорит Черногоренко.
Чтобы узнать свой статус, нужно лично обратиться в ТЦК по месту регистрации или позвонить в территориальный центр комплектования.
В случае, если военнообязанный был объявлен в розыск ТЦК, к этому процессу может быть привлечена полиция. Именно поэтому целесообразно обратиться туда с запросом о наличии в отношении лица розыскных мероприятий.
Определить, считает ли государство вас уклонистом, можно также проверив судебные реестры на наличие определений по вашей личности. Если ТЦК подавал в суд, это отразится в судебных документах.
Добавим, что в случае, если военнообязанный не появляется по повестке, ТЦК передает информацию о нем в правоохранительные органы. СБУ и Нацполиция, имея доступ к реестру "Оберег", могут быстро найти актуальные данные о местонахождении и контакты уклониста.
Такая система позволяет оперативно провести розыскные мероприятия и привлечь нарушителя к ответственности.