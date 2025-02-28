Какой мобилизационный возраст в Украине в 2025 году

В Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации до 9 мая 2025 года. В связи с этим военнообязанные граждане могут быть призваны на военную службу.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения всеобщую мобилизацию в Украине и военное положение продолжали уже 13 раз. Какой мобилизационный возраст в Украине и кому нужно стать на воинский учет – читайте в материале 24 Канала.

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С какого возраста могут призвать на службу

Прежде всего стоит отметить, что лица, достигшие призывного возраста, подлежат призыву на военную службу. Также 9 октября 2024 года Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, который освобождает от мобилизации некоторые категории украинцев до 25 лет.

Важно! В апреле 2024 года в Украине произошло снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.

Кроме этого, законопроектом предлагается ввести изменения в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" и закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно этому, предусматривается:

освобождение от мобилизации мужчин, которые ранее имели статус ограниченно годных по состоянию здоровья и после июня 2024 года были признаны годными к службе. Согласно этому законопроекту, мужчины от 18 до 25 лет, которые имели статус ограниченно годных, могут быть освобождены от мобилизации;

только добровольная мобилизация по контракту для мужчин в возрасте до 25 лет.

Однако, до 25 лет могут призвать мужчин, которые закончили военную кафедру, стали офицерами запаса и не продолжают обучение в магистратуре. А также мужчин, которые отслужили срочную службу (за исключением последней демобилизации срочников в 2024 году, их могут призвать только через год).

Когда и кому нужно стать на воинский учет в 2025 году

Стоит отметить, что в конце 2022 года Кабинет министров принял новый порядок воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Согласно ему, мужчины должны становиться на воинский учет с 17-летнего возраста.

Заметим, что все призывники, военнообязанные и резервисты через 60 дней со дня вступления в силу закона должны были явиться в ТЦК, ЦНАП или воспользоваться приложением Резерв+ и пройти проверку персональных данных. Однако, после 60-дневного срока обновить свои данные можно только в ТЦК или приложении.

Добавим, что мужчины, которые имеют специальные звания и проходят службу в правоохранительных органах, налоговой или таможенной службе, а также уволены с такой службы, должны в течение 60 дней после принятия законопроекта стать на воинский учет в ТЦК по своему месту жительства.

Кроме этого, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты с воинского учета в связи с выездом за пределы Украины на срок более трех месяцев, также должны стать на воинский учет.