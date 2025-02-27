Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий юриста практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Данила Гончаренко для "РБК-Украина". В то же время снижение мобилизационного возраста в Украине не планируется.

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В каких случаях могут мобилизовать до 25 лет

Юрист отметил, что, согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", Мобилизированными могут быть только лица в статусе военнообязанного.

По общему правилу такой статус лицо приобретает когда достигает 25 лет. Однако есть случаи, когда это происходит раньше.

В частности, Даниил Гончаренко объяснил, что говорится о ситуации, когда человек прошел срочную службу, была признана ограниченно-пригодной или проходила службу по контракту в Вооруженных силах Украины.

То есть если лицо в возрасте 18 лет является военнообязанным, то ее могут мобилизовать,

– резюмировал эксперт.

В то же время он подчеркнул, что закон, исправляющий ситуацию с ограниченно-пригодными и запрещающий мобилизацию всех мужчин до 25 лет, к сожалению, до сих пор находится на подписи у президента.

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