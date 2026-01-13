Как быстро ТЦК подают в розыск, когда закончилась бронь: ответ юриста

Неявка в ТЦК по повестке может привести к объявлению в розыск. Военнообязанному без брони ее могут прислать в любое время.

За уклонение от мобилизации предусмотрен штраф. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката АБ "Романа Сацыка" Марии Ганиной для "РБК-Украина".

Когда подают в розыск человека без брони?

Если срок действия предыдущей брони закончился, а новая еще не оформлена, лицо автоматически переходит в категорию тех, кто подлежит призыву на общих основаниях.

В этот переходный период повестку могут прислать в любое время, а неявка в ТЦК может привести к розыску.

Адвокат отмечает, что даже те, кто ранее имел статус "ограниченно годные" или проходит ВВК, обязаны являться по повестке. Если человек пропускает вызов из-за отсутствия новой брони, его могут объявить в розыск.

Как выяснить в розыске ли военнообязанный?

Чтобы выяснить, находится ли военнообязанный в розыске, можно обратиться в ТЦК лично или через адвоката. В случае ошибочного внесения в реестр "Оберіг" статус могут снять.

Также за нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность. Уплата штрафа или закрытие производства позволяет снять статус "нарушителя", но не освобождает от обязанности явиться в ТЦК, если этого требуют. Исключение – случаи ошибочного объявления в розыск.

