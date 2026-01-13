Как быстро ТЦК подают в розыск, когда закончилась бронь: ответ юриста
- Неявка в ТЦК по повестке может привести к объявлению в розыск, даже если предыдущая бронь закончилась, а новая еще не оформлена.
- Чтобы выяснить, находится ли военнообязанный в розыске, можно обратиться в ТЦК лично или через адвоката, а ошибочный статус могут снять.
Неявка в ТЦК по повестке может привести к объявлению в розыск. Военнообязанному без брони ее могут прислать в любое время.
За уклонение от мобилизации предусмотрен штраф. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката АБ "Романа Сацыка" Марии Ганиной для "РБК-Украина".
Когда подают в розыск человека без брони?
Если срок действия предыдущей брони закончился, а новая еще не оформлена, лицо автоматически переходит в категорию тех, кто подлежит призыву на общих основаниях.
В этот переходный период повестку могут прислать в любое время, а неявка в ТЦК может привести к розыску.
Адвокат отмечает, что даже те, кто ранее имел статус "ограниченно годные" или проходит ВВК, обязаны являться по повестке. Если человек пропускает вызов из-за отсутствия новой брони, его могут объявить в розыск.
Как выяснить в розыске ли военнообязанный?
Чтобы выяснить, находится ли военнообязанный в розыске, можно обратиться в ТЦК лично или через адвоката. В случае ошибочного внесения в реестр "Оберіг" статус могут снять.
Также за нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность. Уплата штрафа или закрытие производства позволяет снять статус "нарушителя", но не освобождает от обязанности явиться в ТЦК, если этого требуют. Исключение – случаи ошибочного объявления в розыск.
Что известно об изменениях для бронирования в 2026 году?
С 1 января 2026 года в Украине изменятся правила бронирования работников, которые подлежат военной службе, с повышением минимальной зарплаты до 21 600 гривен в месяц. Новые требования касаются работников критически важных предприятий, которые могут претендовать на бронирование.
Правительство изменило критерии для предоставления статуса критического предприятия агрокомпаниям, увеличив требования к земельному банку с 500 до 1000 гектаров и годового дохода с 20 миллионов до 40 миллионов гривен. Однако, отменен критерий суммы уплаченного налога на доходы физических лиц.
В 2026 году основные изменения в мобилизации в Украине включают получение отсрочки онлайн и использование Резерв ID вместо бумажных справок. Через приложение Резерв+ можно оплатить штрафы за нарушение правил воинского учета.