В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Согласно новым правилам, мобилизационные распоряжения могут вручаться под личную подпись или направляться районным ТЦК средствами почтовой связи.

Поэтому отныне боевые повестки военнообязанным будут отправлять через Укрпочту. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина №916 от 30 июля 2025 года.

Новости к теме Даже с врученной повесткой: по каким причинам можно не идти в ТЦК и будет ли наказание

В каких случаях повестку могут прислать Укрпочтой?

Согласно постановлению, военнообязанные, прошедшие ВВК и не имеющие права на отсрочку, отныне могут получить боевую повестку через Укрпочту заказным письмом с описью вложения.

Это означает, что вручение документов будет фиксироваться официально, а избежание получения письма может трактоваться как уклонение.

Отметим, что, согласно постановлению 560, вручать повестки мужчинам от 18 до 60 лет также могут уполномоченные лица круглосуточно по разным адресам и в общественных местах.

После получения повестки военнообязанные должны явиться в срок, указанный в повестке, если нет уважительных причин для отсутствия.