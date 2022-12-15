Мобилизация в Украине: будут ли призывать в армию безработных
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Повестки выдают военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет.
Могут ли мобилизовать безработных и трудоустроить в ВСУ, расскажет далее 24 Канал.
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Является ли безработица основанием для освобождения от мобилизации
Мобилизовать могут каждого мужчины, который является призывным возрастом и не имеет проблем со здоровьем, что не позволяли бы ему служить. Соответственно, в армию принимают независимо от того, работает гражданин или нет.
Стоит отметить, что уволившиеся граждане Украины не имеющие официального трудоустройства теряют право на бронирование от работодателя. Если они военнообязанные, то их могут мобилизовать в армию.
Это будет происходить на общих основаниях. Несмотря на это, мужчина, которого призвали, не может параллельно искать работу или ходить в центры занятости. Его занятостью автоматически становится военная служба, за которую тоже нужно платить налоги
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Какие категории мужчин точно не призовут в службу
Во время общей мобилизации не подлежат призыву следующие категории мужчин:
- Нардепы Украины;
- забронированные на период военного положения работники критической инфраструктуры и частных компаний;
- работники органов военного управления, воинских частей, структур и государственных военных учреждений (Минобороны Украины, ВСУ, СБУ и других);
- студенты, соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;
- научные работники вузов и профессионального высшего образования, педагоги, специалисты учреждений и организаций, имеющие ученое звание или научную степень, педагоги учреждений профессионального и общего среднего образования, если они работают не менее чем на 0,75 ставки.
- Кроме того, мобилизации не подлежат военнообязанные мужчины, которые не подходят по состоянию здоровья или подпадают под исключения, предусмотренные законом.