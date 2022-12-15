Мобилизация в Украине: будут ли призывать в армию безработных

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Повестки выдают военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет.

Могут ли мобилизовать безработных и трудоустроить в ВСУ, расскажет далее 24 Канал.

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Является ли безработица основанием для освобождения от мобилизации

Мобилизовать могут каждого мужчины, который является призывным возрастом и не имеет проблем со здоровьем, что не позволяли бы ему служить. Соответственно, в армию принимают независимо от того, работает гражданин или нет.

Стоит отметить, что уволившиеся граждане Украины не имеющие официального трудоустройства теряют право на бронирование от работодателя. Если они военнообязанные, то их могут мобилизовать в армию.

Это будет происходить на общих основаниях. Несмотря на это, мужчина, которого призвали, не может параллельно искать работу или ходить в центры занятости. Его занятостью автоматически становится военная служба, за которую тоже нужно платить налоги

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Какие категории мужчин точно не призовут в службу

Во время общей мобилизации не подлежат призыву следующие категории мужчин: