Будут ли в Украине рассылать повестки через смартфон: ответ Минобороны

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Повестки могут вручить военнообязанным от 18 до 60 лет, а также рассматривают возможность рассылать их через смартфоны.

Министр обороны Украины в эфире телемарафона рассказал, что в Украине рассматривают возможность раздачи приглашений в территориальные центры комплектования и социальной поддержки через смартфон. Однако все должно быть понятно и цивилизованно.

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Работа над решением продолжается

По словам Умерова, в Минобороны хотят объяснить обществу, что приглашают и обсуждают, как это воплотить в жизнь.

То есть мы работаем над этими техническими решениями, чтобы это было понятно и цивилизованно,

– сказал он.

Умеров рассказал, что в оборонном ведомстве работают над анализом нескольких баз данных от разных министерств и ищут способ их использовать для учета граждан.

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