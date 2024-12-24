Половина мужчин призывного возраста готова вернуться в Украину: в Кабмине назвали условие

Около 50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину из-за границы. Это может произойти до окончания войны, но при условии решения вопроса с бронированием.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра национального единства Украины Алексея Чернышева во время заседания комитета ВР.

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Чернышов назвал условие, при котором мужчины будут возвращаться в Украину

Чернышов считает, что около половины мужчин, которые сейчас живут за рубежом, готовы вернуться в Украину даже до завершения войны. По его мнению, главным условием для их возвращения является решение вопроса с бронированием, ведь страх перед мобилизацией остается сдерживающим фактором.

50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину уже сегодня, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием. Не война сегодня является тем фактором, который останавливает мужчин возвращаться. Безусловно, они запуганы вопросом возможной мобилизации. Плохо это или хорошо, этому нам давать оценку позже, это так – как оно есть,

– заявил министр.

Чернышов также считает, что на государственном уровне следует системно поощрять граждан возвращаться домой, а также поддерживать тех, кто остается за рубежом, чтобы они чувствовали, что могут вернуться домой. Поэтому, министр отметил, что за рубежом планируют создать "Unity Hub". Они станут центрами для помощи украинцам, которые позволят решить вопрос с трудоустройством в Украине, мобилизацией и оформлением военно-учетных документов.

"Unity Hub", как сообщил Чернышов, также будут способствовать координации помощи ВСУ, поддержке украинских общин, а также развитию культурных, образовательных и социальных инициатив.