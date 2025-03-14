"Точно мобилизуют": юрист объяснил, что будет с теми, кто проигнорирует повестки в ТЦК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам могут вручить повестки и забрать в армию.

Мужчина после получения повестки обязан явиться в ТЦК в указанное время. Если он этого не сделает, то его ожидает наказание. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Кушнаренко, передает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Как накажут за неявку в ТЦК

Юрист напомнил, что есть три вида повесток:

для уточнения данных;

для прохождения ВВК;

мобилизационная повестка (так называемая "боевая");

Именно в такой последовательности должны поступать повестки от ТЦК и СП.

За игнорирование первых двух видов повестки предусмотрена административная ответственность. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 50 необлагаемых минимумов. При повторном нарушении штраф увеличивается (до 50 – 100 минимумов – зависит от первоначальной суммы).

Если человек не явился по первым двум видам повесток, то каждая из них будет действовать до момента привлечения лица к ответственности и наказания – штрафа.

В то же время лицо-нарушителя ТЦК и СП также объявляют в "розыск".

Адвокат говорит, что в случае доставки такого лица в военкомат полицией, его обычно сразу направляют на ВВК и выдают мобилизационный приказ. То есть попав в ТЦК и СП, нарушители в большинстве случаев становятся мобилизованными.

Если человек проигнорирует боевую повестку, то наступает уголовная ответственность. Военнообязанный может получить наказание в виде лишения свободы на 3 – 5 лет.

Обратите внимание! Юристы объяснили, когда можно отказаться от повестки.