Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на адвокатскую компанию "Приходько и партнеры".

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Мобилизуют ли меня, если я не служил

На вопрос, могут ли мобилизовать тех, кто не служил в армии, юристы ответили утвердительно. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат мобилизации. Те, кто не служили, не относятся к исключениям, они составляют общественный резерв. Таких людей можно привлечь к комплектованию ВСУ и других военных формирований.

Впрочем, важно понимать, что их не отправят сразу на фронт. Как отметили юристы, сначала людей должны отвезти в учебные центры.

О категориях людей, которых не мобилизуют в любом случае, читайте здесь. Также вашего внимания заслуживает материал 24 Канала о лекциях и практических занятиях для гражданских от бойцов "Азова". Наши журналисты посетили такое мероприятие и поделились впечатлениями.