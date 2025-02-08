Однако их право на освобождение от мобилизации должно быть подтверждено соответствующими документами. Это указано в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", сообщает 24 Канал.

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Кого в Украине не могут мобилизовать

В Украине существуют определенные категории граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которые не подлежат мобилизации по разным причинам.

В частности, это касается тех, кто имеет право на отсрочку или бронирование, а также лиц, признанных непригодными к службе по результатам военно-врачебной комиссии. Также не подлежат мобилизации граждане, исключенные с воинского учета.

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", такое освобождение от мобилизации должно быть подтверждено соответствующими документами.

Кроме того, в соответствии с законопроектом об изменениях в законодательство по вопросам мобилизации и военной службы, мобилизации подлежат лица в возрасте от 25 до 60 лет.

Принудительная мобилизация лиц от 18 лет возможна только в случае, если они закончили военную кафедру в учреждении высшего образования или проходили срочную службу.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, планируется введение специального однолетнего контракта для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет для службы в армии. Однако, по его словам, это не мобилизация.

Также напомним, что сейчас в парламенте не зарегистрировано законопроектов по снижению призывного возраста. По этому вопросу ведутся только политические дискуссии.