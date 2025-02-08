Однак їхнє право на звільнення від мобілізації повинно бути підтверджено відповідними документами. Це зазначено в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", повідомляє 24 Канал.

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Кого в Україні не можуть мобілізувати

В Україні існують певні категорії громадян віком від 18 до 60 років, які не підлягають мобілізації з різних причин.

Зокрема, це стосується тих, хто має право на відстрочку або бронювання, а також осіб, визнаних непридатними до служби за результатами військово-лікарської комісії. Також не підлягають мобілізації громадяни, виключені з військового обліку.

Згідно з Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", таке звільнення від мобілізації повинно бути підтверджено відповідними документами.

Окрім того, відповідно до законопроєкту щодо змін до законодавства з питань мобілізації та військової служби, мобілізації підлягають особи віком від 25 до 60 років.

Примусова мобілізація осіб від 18 років можлива лише у разі, якщо вони закінчили військову кафедру в закладі вищої освіти або проходили строкову службу.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, планується запровадження спеціального однорічного контракту для молоді віком від 18 до 24 років для служби в армії. Проте, за його словами, це не мобілізація.

Також нагадаємо, що наразі у парламенті не зареєстровано законопроєктів щодо зниження призовного віку. З цього питання ведуться лише політичні дискусії.