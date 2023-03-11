Что ждет военных, которые помогают уклонистам

Во время военного положения продолжается всеобщая мобилизация населения. К сожалению, некоторые уполномоченные военные занимаются взяточничеством и помогают уклонистам избежать призыва.

Как пройдет весенняя мобилизация-2023 24 Канала рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. Что ждет коррупционеров в погонах – объясняем дальше.

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Как наказывают за помощь уклонистам

Для военных, помогающих уклоняющимся, законодательством предусмотрено значительное количество преступлений. Юрист Владислав Юрчак выделяет 4 самых распространенных:

Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества. Служебная подделка – наказывается штрафом от 34 до 68 тысяч гривен или ограничением свободы на срок до трех лет , с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

или , с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Злоупотребление властью или служебным положением – наказывается арестом на срок до 6 месяцев или ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет .

или . Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды – наказываются штрафом от 34 до 85 тысяч гривен или лишением свободы от 2 до 5 лет.

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Военный комиссар рассказал о штрафах за неявку в военкомат

Мобилизационные процессы в Украине продолжаются. К призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет.

Об административных взысканиях за неявку в Харьковской области рассказал военный комиссар областной территориальный центр комплектования Владимир Арапа. По его словам, только за 2 прошедших месяца 600 граждан в регионе получили штрафы. Мужчин, которые должны были прийти в ТЦК, но не сделали этого, оштрафовали на сумму от 1000 до 5000 гривен.

В то же время Арапа отметил, что те военнообязанные, которые уже получили повестку, прошли медицинское обследование и должны были прибыть с вещами для отправки на службу, однако не явились в военкомате, понесут уголовную ответственность. Они могут быть осуждены на три или пять лет.